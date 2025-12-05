為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    彰化溪湖火警！知名「阿讚豬腳爌肉飯」遭波及店面受損

    2025/12/05 09:40 記者顏宏駿／彰化報導
    「阿讚豬腳爌肉飯」後方磚房起火，本身也遭波及。（民眾提供）

    「阿讚豬腳爌肉飯」後方磚房起火，本身也遭波及。（民眾提供）

    首次上稿 08:58
    更新時間 09:40

    彰化溪湖知名的「阿讚豬腳爌肉飯」旁邊的磚造平房今天早上5點半發生火警，起火地點疑似在阿讚爌肉飯後方民宅，往前波及到阿讚爌肉飯的倉庫，所幸人員都即時逃出來沒人受傷，阿讚爌肉飯門市營業部分區域雖然沒影響，但後方倉庫和用餐區還是有受損，現在還沒供電，也要等消防救災認定結束才可能營業。

    這場火警剛好位於台電變電所旁，還好消防隊員阻隔火線，沒有影響到溪湖的供電系統。阿讚豬腳爌肉飯位於員鹿路，火勢疑似裡面的磚造平房而起，其店面位於最外部，部分受損。

    火警時間在清晨5點30分左右，當時住戶大都在睡夢中，但已有幾位長輩早起散步，發現其中一棟發出火苗，趕緊叫住戶起床、疏散，火勢一度擴大，但人民都已逃出。

    阿讚豬腳爌肉飯是地方名店，老闆陳明奎組織社區棒球隊，許多職棒選手都是該店的常客，他說，店面部分受損，但結構還算完整，由於起火原因尚不明，他必須保留現場，等待火場鑑定，若營業會再向外界公布。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播