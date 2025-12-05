彰化溪湖火警！知名「阿讚豬腳爌肉飯」遭波及店面受損

「阿讚豬腳爌肉飯」後方磚房起火，本身也遭波及。（民眾提供）

彰化溪湖知名的「阿讚豬腳爌肉飯」旁邊的磚造平房今天早上5點半發生火警，起火地點疑似在阿讚爌肉飯後方民宅，往前波及到阿讚爌肉飯的倉庫，所幸人員都即時逃出來沒人受傷，阿讚爌肉飯門市營業部分區域雖然沒影響，但後方倉庫和用餐區還是有受損，現在還沒供電，也要等消防救災認定結束才可能營業。

這場火警剛好位於台電變電所旁，還好消防隊員阻隔火線，沒有影響到溪湖的供電系統。阿讚豬腳爌肉飯位於員鹿路，火勢疑似裡面的磚造平房而起，其店面位於最外部，部分受損。

火警時間在清晨5點30分左右，當時住戶大都在睡夢中，但已有幾位長輩早起散步，發現其中一棟發出火苗，趕緊叫住戶起床、疏散，火勢一度擴大，但人民都已逃出。

阿讚豬腳爌肉飯是地方名店，老闆陳明奎組織社區棒球隊，許多職棒選手都是該店的常客，他說，店面部分受損，但結構還算完整，由於起火原因尚不明，他必須保留現場，等待火場鑑定，若營業會再向外界公布。

