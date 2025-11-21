為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    爬玉山關山線離奇卡峭壁 山友獨走「山羊路」原因曝

    2025/11/21 18:31 記者劉濱銓／南投報導
    玉山南部園區關山路線，近日有女山友（紅圈處）脫隊獨行，並離奇走上「山羊路」卡在峭壁，最後受困對外求援。（玉管處提供）

    玉山南部園區關山路線，近日有女山友（紅圈處）脫隊獨行，並離奇走上「山羊路」卡在峭壁，最後受困對外求援。（玉管處提供）

    玉山南部園區關山線，17日有女山友脫隊獨行，並偏離路線走到峭壁離奇受困，經園區、消防派員才獲救，經查女山友只顧著朝山頭方向行進，卻未走既定路線，以致走上峭壁「山羊路」才會發生山難；玉山國家公園管理處表示，登山切勿脫隊，誤闖錯誤路線也要及時停住、原地待援，以免迷途。

    玉管處表示，該隊1行4人彼此都認識，但女山友當天卻脫隊獨行，在從庫哈諾辛山屋前往關山三角點的途中，女山友後來只顧著朝關山山頭的方向走去，卻沒走在既有路線上，甚至一路走上峭壁，最後在距離山頂約1公里的岩壁進退兩難，才趕緊對外求援。

    當下獲報，高雄、台東的消防單位都出動馳援，園區巡查員也先行趕抵現場，惟女山友因身處岩壁邊緣、難以接近，最後巡查員先調用步道的繩索做好確保，再爬到岩壁進行救援，大約1小時過後順利將女山友帶回步道，解除峭壁受困驚魂。

    玉管處強調，組隊登山切勿走散，隊伍應保持在視線與呼喊距離內，行經路口慎防脫隊，若不慎迷途就要立刻原地待援，防止愈走愈遠、愈難尋獲。

    玉山南部園區關山路線，近日有女山友（左）脫隊獨行，離奇卡在峭壁受困，經園區人員（右）以繩索做好確保，才順利將女山友帶回步道。（玉管處提供）

    玉山南部園區關山路線，近日有女山友（左）脫隊獨行，離奇卡在峭壁受困，經園區人員（右）以繩索做好確保，才順利將女山友帶回步道。（玉管處提供）

