這一天深夜天空神秘驚人焰光 小琉球視角曝光了！

從小琉球杉福漁港往西北方向看去所見的火光。（取自Threads：v711091）

昨天晚間約9點左右，在南台灣的天空都能見到一圈極光亮的飛行器尾光，目前據信應為中國的捷龍3號火箭升空，而目擊者從小琉球的視角也曝光，是相較其他目擊處更大，相當驚人。

這團神秘的火光約在昨天晚間9點左右被人目擊，南台灣各地幾乎都能發現那奇怪的火光，如同三角錐狀的火焰在天空不斷排出，在小琉球的網友「V711097」就拍下巨大的尾火瞬間。

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他說，當時他們抬頭突然發現，感覺這個火箭尾火非常低，且後來在網上看，認為從小琉球的角度不知為何，尾火的巨大程度是較其它目擊處更巨大，方位大約是小琉球杉福漁港往西北方向看去，感覺「超震撼」。

這個明顯為火箭尾火的火光，不僅目擊民眾討論，甚至許多機師也在討論，知名粉專「Taiwan ADIZ」就指出當時西南空域的民航機都在討論看到火球，看起來是中國發射，雖然一開始有人指出是Space X的補給艦，不過，從小琉球的角度更為巨大來看，不少網友紛紛指出是中國捷龍3號載體火箭。

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