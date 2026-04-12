鄭麗文返國前夕 謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章共同連署：回歸在地徵召3人擇優

國民黨彰化縣長提名仍陷僵局，3位最早爭取提名的謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章，3人親筆簽名共同連署黨中央，籲請黨主席鄭麗文以大局勝選為重，在他們3人中，擇優徵召一人出戰對決民進黨提名立委陳素月。（民眾提供）

國民黨彰化縣長提名僵局再掀波瀾，黨主席鄭麗文今（12日）天回國，是否拍板定案提名前考紀會主委、律師魏平政，引發關注，不過，就在鄭麗文將踏進國門之際，最早爭取提名的立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，3人共同聯合聲明連署，呼籲黨中央回歸在地徵召原則，在他們3人之中擇優徵召1人，代表國民黨出戰民進黨提名的立委陳素月，為2028年總統大選提前布局。

這份名為「回歸在地徵召、團結守護彰化，才能反轉贏回2028」的連署書，正本送交鄭麗文，副本送至國民黨中央委員會組織發展委員會。連署書上有3人親筆簽名，時間點就在昨（11日）天鄭麗文與中共中央總書記習近平「鄭習會」後，國民黨推出「請給台灣未來和平」的新影片，呼應鄭麗文出訪是「為了和平走出去」。

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3人請求回歸在地徵召的連署內容指出，彰化縣選民結構向來重視在地情感連結與與長期服務累積，若忽略地方連結，恐難以凝聚共識與信任，造成基層斷結，削弱整體戰力。3人強調，他們均具備即戰力，不論行政歷練、專業能力及組織 動員舟面，皆足以承擔選戰重任。只要中央在他們3人中完成徵召，其他人會以大局為重，放下競爭、全力整合，盼中央審慎考量地方實際情勢與基層聲音，並為2028大選奠定穩固基礎。

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