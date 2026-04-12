融台促統！中國歷年「惠台」措施 多口惠而實不至

「鄭習會」後，中共中央台辦今日宣布10項「惠台」措施，推動恢復中國上海市、福建省民眾赴台個人旅遊。（路透檔案照）

「鄭習會」後，中共中央台辦今日宣布10項「惠台」措施，推動恢復中國上海市、福建省民眾赴台個人旅遊，對台灣農漁產品輸入中國提供便利；回顧中共近年所提「惠台」措施，主要目的是「融台促統」，陸委會報告多次示警「口惠而實不至」。

中共對台統戰近年多次推出「惠台」措施，例如2018年「對台31項措施」（關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施），讓台灣企業與民眾在中國享有「接近本地人待遇」的優惠政策，藉此吸引台商投資中國，拉攏台灣年輕人赴中發展。

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中共力推惠台措施 陸委會質疑夾帶一國兩制的政治操作

2019年中共又推出「26項措施」（關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施），陸委會質疑是「名為惠台、實則利中」，夾帶進行一國兩制的政治操作。

2021年3月，中國延續「31條」「26條」的專項，對台祭出「農林22條措施」吸引台灣農業人才與資金到中國發展，推動兩岸「農業融合」；陸委會批評，目的在磁吸台灣農業人才、資本及技術，協助中國振興鄉村、解決農業發展困境，並作為對台統戰的手段。

中共為「融合促統」，2023年9月由福建省政府發布「福建對台21條」（關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見），鼓勵台胞申領台灣居民居住證、鼓勵台人在福建買房置產。

2025年12月，福建省政府進一步發布「12條惠台政策措施」，祭出開小吃店創業補助、台灣藝人赴福州演出可拿獎勵等優惠。

台商赴福建投資大幅減少 去年較前年同期銳減逾九成

福建省已陸續發布5批共計74項措施，宣稱支持台企發展、便利或優化台企、台人服務等。我官方統計資料顯示，台商赴福建投資已經大幅減少，2025年1至10月核准赴福建投資0.67億美元，較前年減少94%，顯示融台措施成效欠佳。

此外，根據陸委會「因應中國大陸對台31項措施」實施成果報告，中方對台灣藝人赴中及文化產品銷中，基於意識形態及政治考量，採取嚴格審批制度，近來審批更為趨嚴，嚴重壓縮台灣節目播出、台灣藝人及組創人員參與中國廣電節目製作演出機會。

報告示警，中國發布「對台31項措施」後，本質仍為「名為惠台，實則利中」，企圖從台灣引進人才、資本和技術，協助解決中國經濟發展所遭遇的困難。

針對中共惠台26條政策，時任民進黨立委的李俊俋2019年曾發文提醒毒紅包與假紅包別亂撿。（取自臉書）

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