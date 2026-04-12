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    「薑絲炒大腸」惹禍！吃不到留負評 老闆致電「等你回來吃」挨告

    2026/04/12 10:27 記者蔡政珉／苗栗報導
    餐廳招牌「薑絲炒大腸」賣完引糾紛。示意圖。（資料照）

    餐廳招牌「薑絲炒大腸」賣完引糾紛。示意圖。（資料照）

    沒吃到招牌菜竟然鬧上法院！苗栗縣大湖鄉一間餐廳招牌菜「薑絲炒大腸」廣受顧客喜愛，去年底依名男子慕名前往要品嘗美食，結果店家老闆因此挨告，近來獲得不起訴處分，消息傳出也成為話題。

    與該老闆熟識的羅鄉代徐裕逢說，這起罕見的司法糾紛發生在2025年底，該名顧客當時慕名前往餐廳用餐，卻不巧與最後一份「薑絲炒大腸」擦身而過。男子不滿離店後，先是在Google評論留下「一星負評」，隨後更致電店家。

    餐廳負責人為化解誤會，特地前往其他店家調撥食材，並根據通聯紀錄回電給該名顧客。老闆在電話中表示：「哥！你那麼想要吃的大腸，我已經向別家調貨回來了，現在請你回來店裡吃。」，不料，卻引發顧客認為遭到恐嚇等，向派出所提告。

    全案經移送至苗栗地檢署後，苗檢近期認為不符合構成要件，不起訴老闆。

    曾任職檢察官的律師張文傑接受媒體訪問時說，刑法恐嚇罪的成立，必須有加害他人生命、身體、自由、名譽或財產的意圖，該老闆僅是回覆「薑絲大腸準備好了可以來吃了」。張文傑說，心生畏怖不是單純從消費者自己心理上的認知，需以普遍大眾的一個看法來認定。

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