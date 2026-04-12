鄭習會後中共祭10項「惠台」統戰措施 開放滬、閩赴台旅遊

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，國共統一戰線合流，中共中央台辦今日宣布10項惠台措施。（路透資料照）

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，國共統一戰線合流，中共中央台辦今日宣布10項惠台措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台個人旅遊，支援金門共用廈門翔安機場，建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。

陸委會︰高度政治操作 相關政策可能隨時中止

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針對中國可能祭出的惠台措施，陸委會日前回應，指2005年連胡會後，中方曾宣布34項農漁產品免關稅，但後來也因為政治理由而中斷，導致農漁民受害，且不管是給予我國農漁產品優惠或是開放觀光，都具有高度政治操作性，相關政策可能隨時中止。

根據中國官媒《新華社》報導，中共中央台辦授權發布以下政策措施：一、探索建立國共兩黨常態化溝通機制。中國共產黨、中國國民黨將在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，秉持「兩岸一家人」理念，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，採取更有力措施積極推動兩岸一家交往交融，手兩岸同胞共創中華民族綿長福祉，輝煌中華民族歷史上輝煌。

二、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。中國全國青聯與國民黨青年事務發展委員會定期舉辦兩岸青年交流活動。全國青聯等中國相關單位每年邀請島上20個青年團組到中國交流參訪。

三、推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾利益福祉。

四、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來。支持盡快恢復烏魯木齊、西安、哈爾濱、昆明、蘭州等城市兩岸航班。支援金門共用廈門新機場。

五、在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入中國提供便利。支持台灣農漁產品參與中國各類展銷會、對接會，拓展銷售管道。

六、完善涉台漁業准入管理，研究在符合條件的地區建設服務「台灣地區」遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位。研究為台灣遠洋自捕漁獲物在中國銷售提供便利。

七、為符合要求的台灣食品生產企業在中國註冊和台灣食品輸入中國提供便利。

八、研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微型企業依法依規開拓中國市場。

九、允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在中國衛視頻道和網絡視聽平台播出。台灣業者可以多種方式參與中國微短劇創作。推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，促進中華文化保存傳承與創新發展。

十、推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試。

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