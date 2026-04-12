柳采葳稱沈伯洋「民進黨雙標照妖鏡」 周軒：貴氣真的比不上國民黨

柳采葳批評沈伯洋「大地主居然成為加分項」，稱沈伯洋是「民進黨雙標照妖鏡」。周軒發文以「復興中小學」與土地兩點批評柳采葳，諷刺地說：「貴氣真的比不上國民黨啊。」（資料照）

民進黨籍不分區立法委員沈伯洋日前在直播節目提到，五分埔土地有2分為其家族所有，引來國民黨議員柳采葳批評「大地主居然成為加分項」，稱沈伯洋是「民進黨雙標照妖鏡」。不過政治工作者周軒發文以「復興中小學」與土地2點批評柳采葳，諷刺地說：「貴氣真的比不上國民黨啊。」

柳采葳質疑，沈伯洋在直播自爆家族是「五分埔大地主」，原來在民進黨心中「大地主」是選舉加分選項？反觀民進黨過去對國民黨籍政治人物擁有土地、財富的批評，放在沈的身上竟變成加分。柳采葳說，國民黨的政治人物家族富裕、讀復興就是貴族、是不接地氣，沈伯洋讀復興是大地主，就是跟台北淵源很深，批評民進黨雙標。

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周軒指出，藍營家族念「復興中小學」實在是正常不過的事情，因為「復興中小學」的校董叫做李尹緒瑛，李尹緒瑛的兒子叫做李德維，先生叫做李志鵬，家族不是立委就是大法官，算起來沈伯洋唸書還要繳學費給李家，「貴氣真的比不上國民黨啊」。

周軒續指：「乾隆年間拓墾五分埔的沈家，跟1949年後來台北圈地的連家，誰比較值錢，不言可喻吧？國民黨當年來台灣收土地，不就是『我的就是我的，你的還是我的』嗎？」

許多網友也在周軒貼文留言：「2分地就是大地主了喔？國民黨在講笑話給自己黨員聽是不是？」、「承柳大議員所言，你各位所有的台北市民曾唸過復興的人都是貴族、「不接地氣，你們這些人都沒資格投KMT！」、「人家阿公只是里長，跟藍血權貴不一樣。」、「國民黨要不要先看一下自己在國會裡那些立委有幾個貴族、大地主？」、「小時候母親還幫我去排隊復興國中抽籤，幸好沒有抽中～」。

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