4名藍白市議員擬參選人同時搶草埔市場支持 許甫：平常心看待就好

民眾黨擬參選人許甫（中）今（12）早與新竹市副市長邱臣遠（右）共同掃松山草埔市場，與支持者合照。（記者蔡愷恆攝）

台北市議員第三選區（松山信義）選戰競爭；民眾黨擬參選人許甫今（12）早與新竹市副市長邱臣遠共同掃松山草埔市場，國民黨擬參選人楊智伃也於半小時後，在同一市場爭取支持。此外，現場還有國民黨擬參選人滿志剛與李明璇競選團隊成員發放競選小物。許甫受訪表示，大家都知道松山、信義選區幾乎是台北市非常有指標性的一級戰區，有非常多優秀的人在這邊希望獲得選民支持。不只是這個市場，我相信在每天大家勤跑的狀況下，我們每天都會見到很多熟面孔，所以用平常心看待就好。

邱臣遠提到，許甫是他多年的好朋友，他在媒體界表現優秀，2022年加入民眾黨後有非常多合作。他擔任文宣部主任及副秘書長期間，能深入地方精準反映民意，這是他最大的優勢，加上他本人又非常帥。我本身是松山國小畢業，在南松山生活很長時間，基於這份地緣關係，今天特別來幫好兄弟掃街拜票。

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上週，國民黨擬參選人許原榮上週合體立法院長韓國瑜後半小時，楊智伃也在半小時後，於相同地點受訪開始掃街。楊智伃受訪強調，即便有這些這麼多的前輩們來力挺、站台、唯一支持，「但最終，年輕世代出來參政、從政，必須要告訴所有的選民，我們具備獨立作戰、承擔的能力。」李明璇當日也發布聲明，表示跟韓院長很早就有默契，在初選階段不會特別替她催票，更說「韓院長其實已經借給我很多的光了，所以現在我該自己發光。」

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