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    首頁 > 政治

    邱臣遠發文要李貞秀「知所進退」 許甫也喊話：一念放下萬般自在

    2026/04/12 10:46 記者蔡愷恆／台北報導
    新竹市副市長邱臣遠至台北市松山信義陪市議員擬參選人許甫掃草埔市場。（記者蔡愷恆攝）

    新竹市副市長邱臣遠至台北市松山信義陪市議員擬參選人許甫掃草埔市場。（記者蔡愷恆攝）

    民眾黨不分區立委李貞秀爭議連連，新竹市副市長邱臣遠曾發文希望李貞秀「知所進退」。邱今（12）至台北市松山信義陪市議員擬參選人許甫掃草埔市場，受訪說，期望黨中央能盡快透過機制，公開透明回應民意，也希望李貞秀能以大局為重。許甫表示，之前就對李貞秀說「一念放下，萬般自在」，強調「有些事情，或許放下比較自在。」

    邱臣遠說，面對問題、解決問題，一直以來都是民眾黨一貫態度。面對相關爭議，「我身為新竹黨部主委，確實近期收到非常多基層黨員，乃至於公職參選人、議員、代表們的反饋。」希望黨中央能盡快透過機制，公開透明地回應民意，也希望李貞秀能以大局為重。

    至於是否會因李貞秀爭議，模糊民眾黨問政表現？邱臣遠強調，面對問題、解決問題是民眾黨的態度，希望黨中央能盡快透過機制妥善處理，回應廣大社會的期待。

    徐甫也補充表示，他曾對李貞秀委員講過，「一念放下，萬般自在」；外界很多的雜音或許會對她的判斷有所影響，他覺得現在應該聽聽黨內的聲音，聽聽黨內同志對她的建議，有些事情，或許放下會比較自在。

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