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    首頁 > 國際

    美艦穿越荷姆茲海峽！美軍中央司令部證實 為掃雷行動做準備

    2026/04/12 08:50 即時新聞／綜合報導
    美國中央司令部證實美艦通行荷姆茲海峽，表明此行動是為了清除水雷所進行的前置部署作業。（圖擷取自美軍中央司令部官方「Ｘ」）

    美國中央司令部證實美艦通行荷姆茲海峽，表明此行動是為了清除水雷所進行的前置部署作業。（圖擷取自美軍中央司令部官方「Ｘ」）

    正值美國、伊朗與巴基斯坦舉行三方會談之際，有2艘美國海軍軍艦已經率先通過被封鎖已久的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）也證實此事，表明此行動是為了清除荷姆茲海峽水雷所進行的前置部署作業。

    中央司令部指出，伯克級驅逐艦「法蘭克・E・彼得森號」（USS Frank E. Peterson）與「麥可・墨菲號」（USS Michael Murphy）通過荷姆茲海峽，並在阿拉伯灣執行任務，作為更大規模行動的一部分，目的是確保該海峽完全清除伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）先前布設的水雷。

    中央司令部司令庫柏上將（Adm. Brad Cooper）表示：「今天，我們已開始建立一條新的航道，並將很快與海運業界分享這條安全通道，以促進商業活動的自由流動。」中央司令部強調，荷姆茲海峽是條國際海上通道，也是支撐區域及全球經濟繁榮的重要貿易走廊，未來幾天內，將有更多美軍力量加入掃雷行動，包括水下無人潛航器在內。

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