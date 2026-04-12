黃國昌質疑判決書與新聞稿不一致 張育萌：法院就是怕這種法盲...

黃國昌質疑，北院判決理由與先前新聞稿內容存在關鍵不一致。張育萌表示，法院就是怕黃國昌這種法盲，所以早就把證據列得一清二楚，拜託「黃國昌大律師」看判決書補進度。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案，一審遭判17年徒刑、褫奪公權6年，10日完整判決書出爐，民眾黨主席黃國昌質疑，北院判決理由與先前新聞稿內容存在關鍵不一致，引起熱議。台灣青年世代共好協會理事長張育萌對此表示，法院就是怕黃國昌這種法盲，所以早就把證據列得一清二楚，拜託「黃國昌大律師」看判決書補進度。

張育萌表示，黃國昌11日大造勢，明知柯文哲在場還硬要提，表示台北地院當初在宣判的新聞稿提到沈慶京「面露滿意微笑」，在判決書卻消失了，但實際上判決書把這段歷程寫得鉅細靡遺。張育萌指出，朱亞虎被傳喚當證人，當庭供稱2020年2月20日，沈慶京跟柯文哲見面就是朱亞虎親自安排。朱亞虎作證：「我想內容一定有包含京華城容積率事項」、「他們不談京華城又談什麼呢？」

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張育萌提到，沈慶京見完柯文哲之後，朱亞虎就傳訊息給中華工程的程安慈，說「早上帶老闆見到柯市長談了一個小時，情況十分令老闆滿意。」針對沈慶京是如何將210萬賄款分成七筆捐到民眾黨帳戶，法官質問朱：「你跟其他七位自然人是認同民眾黨的政治理念、政策實踐，所以捐獻這210萬元？」朱亞虎回應：「沒有，大部分人根本不知道在做什麼事」、「不是我認不認同，是長官要我做，我當然必須遵照命令做。」

張育萌說：「腦袋正常運作的人們看到這，還會相信這叫政治獻金？捐款的時候根本不知道在做什麼事，算什麼政治獻金？朱亞虎和其他人都叫『人頭』。210萬就是包裝成政治獻金外觀的『賄款』。」

張育萌指出，京華城案審理時，法官問沈慶京「捐款是你的意思還是你剛剛提到名義捐款人的意思？」沈慶京自己承認：「是我的意思。」法官又問：「若是你的意思，為何你會說不曉得公司的人有誰還問你要不要捐？」沈慶京解釋：「因為已經同意要捐，我就會跟張志澄說名字，到底是誰跟誰講我沒有把握，但我應該會講說這個錢是要捐給民眾黨。」如此一來，代表捐210萬就是沈慶京的意思，根本沒有其他解釋空間。

張育萌提到，朱亞虎2020年4月1日傳訊息給李文宗，說「小沈十分小氣的捐210萬（7人，依規定每人30）⋯⋯弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾⋯⋯一定要保護民眾黨及我最尊敬的市長⋯⋯我永遠不會理會小氣之小沈、他見市長、我領他的月薪、實在是不能不為呀！」隨後朱亞虎就立刻把捐款人列出來，捐款金額傳給李文宗。空白處還用手寫「共計貳佰壹拾萬元正、朱亞虎、0326」。

張育萌分析，如果是一般的政治獻金，當然沒有「金額高低」要回報，為什麼要告訴李文宗「小沈十分小氣的捐210萬」？又如果是單純要支持民眾黨的發展所以捐政治獻金，為什麼會說出「弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾」？還加上「他見市長、我領他的月薪、實在是不能不為呀！」捐款同時刻意提到容積率的案件，「如果這不是鐵證如山，什麼才是鐵證如山」？

張育萌強調，最後把柯文哲送進去的臨門一腳是黃珊珊，柯文哲叫當時擔任競選總幹事的黃珊珊招開募款委員會，黃11月2日叫李文宗「快點募款，不然老闆每天亂花錢」，當天晚上10點30分，黃珊珊傳了一份「重要資料.docx」檔案給柯文哲，隔天柯又傳訊息給黃說「威京小沈已給過，不要再找他，另外他財務狀況也不好。」

張育萌指出，黃珊珊被當證人傳喚時，檢察官詢問黃「小沈給的錢是給你還是給柯文哲？是為了什麼事項給錢？」黃珊珊回答：「當時是總統大選，事先應該有開過募款的計畫討論⋯⋯我印象中當時擔任基隆市副市長邱佩琳建議可以找沈慶京募款，我跟柯文哲報告後，柯文哲才回答這句說沈慶京已經給過了。」檢察官追問「所以『小沈給過了』這件事情與此無關？」黃珊珊說：「小沈的事情是總統選舉的事情，我事後的認知是或許他們捐款 210 萬給民眾黨的事情。」

張育萌總結，黃珊珊清楚表達，沈慶京就是給過錢，而且就是那筆 210 萬，李文宗又告訴朱亞虎「市長和我們都心存感激」，柯文哲有沒有收到沈慶京的錢？有；柯文哲知不知道沈慶京有給錢？知道；沈慶京給錢的原因是什麼？因為京華城的容積率，那柯文哲這就是收賄，而且是「違背職務收賄罪」。

張育萌強調：「法院就是怕黃國昌這種法盲，整天又煽動小草，要鬼扯什麼法官用『神秘的一抹微笑』就想把阿北入罪」，所以早就把證據鏈列得一清二楚。再次拜託小草都去看判決書。也拜託黃國昌大律師，不小心在法庭睡著沒關係，可以看判決書補進度。」

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