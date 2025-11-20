為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    討5000元債務砍人「無殺意」 台中情侶殺人未遂不起訴

    2025/11/20 18:39 記者許國楨／台中報導
    為5000元債務糾紛，情侶砍人後騎變造車牌機車逃逸。（資料照）

    為5000元債務糾紛，情侶砍人後騎變造車牌機車逃逸。（資料照）

    台中潭子區今年8月24日發生一起因5000元債務引爆的砍人衝突，隨後更扯出涉案情侶變造車牌、變裝、丟刀滅證的逃逸過程，雖然雙方已經調解完畢、被害人撤回告訴，但檢方仍針對殺人未遂罪部分進行調查，認定攻擊者並無殺人犯意，將全案不起訴處分。

    案發當天，30歲賴姓女子與33歲洪姓男友不滿許姓友人積欠5000元，相約到潭子區一間超商談判，不料洪男一到場就亮出西瓜刀，朝許男雙手猛砍，賴女則同步拿出辣椒水朝許男臉部噴灑，導致許男雙手手臂、手指皆出現撕裂傷，鮮血直流，場面一度混亂。

    行凶後兩人立刻騎車落跑，不但逃回住家附近棄車，還把作案衣物換掉，凶刀丟進垃圾箱，再轉搭捷運到文心森林公園站製造斷點。警方成立專案小組後迅速鎖定2人，案發當天上午10點就在南屯區將全身變裝的犯嫌逮捕到案。

    當時警方依殺人未遂、傷害及偽造文書罪嫌將2人移送法辦，原因是犯案前洪男曾以黑色奇異筆塗改車牌，賴女亦參與犯案流程，2人遭認定為共同正犯。

    檢察官認為，雖然洪男持刀攻擊但僅限於手部，未朝胸腹等重要部位砍擊，也未持續追擊，揮砍數刀後便離開現場，被害人許男也表示：「5000元不至於要我的命。」雙方後續也就傷害罪部分達成調解，許男撤回告訴，因此認定洪男並無殺人故意，不符合殺人未遂構成要件，對兩人做出不起訴處分。不過，2人變造車牌的行為則逃不過追究，仍依偽造文書罪將2人提起公訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播