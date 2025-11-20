討5000元債務砍人「無殺意」 台中情侶殺人未遂不起訴

為5000元債務糾紛，情侶砍人後騎變造車牌機車逃逸。（資料照）

台中潭子區今年8月24日發生一起因5000元債務引爆的砍人衝突，隨後更扯出涉案情侶變造車牌、變裝、丟刀滅證的逃逸過程，雖然雙方已經調解完畢、被害人撤回告訴，但檢方仍針對殺人未遂罪部分進行調查，認定攻擊者並無殺人犯意，將全案不起訴處分。

案發當天，30歲賴姓女子與33歲洪姓男友不滿許姓友人積欠5000元，相約到潭子區一間超商談判，不料洪男一到場就亮出西瓜刀，朝許男雙手猛砍，賴女則同步拿出辣椒水朝許男臉部噴灑，導致許男雙手手臂、手指皆出現撕裂傷，鮮血直流，場面一度混亂。

行凶後兩人立刻騎車落跑，不但逃回住家附近棄車，還把作案衣物換掉，凶刀丟進垃圾箱，再轉搭捷運到文心森林公園站製造斷點。警方成立專案小組後迅速鎖定2人，案發當天上午10點就在南屯區將全身變裝的犯嫌逮捕到案。

當時警方依殺人未遂、傷害及偽造文書罪嫌將2人移送法辦，原因是犯案前洪男曾以黑色奇異筆塗改車牌，賴女亦參與犯案流程，2人遭認定為共同正犯。

檢察官認為，雖然洪男持刀攻擊但僅限於手部，未朝胸腹等重要部位砍擊，也未持續追擊，揮砍數刀後便離開現場，被害人許男也表示：「5000元不至於要我的命。」雙方後續也就傷害罪部分達成調解，許男撤回告訴，因此認定洪男並無殺人故意，不符合殺人未遂構成要件，對兩人做出不起訴處分。不過，2人變造車牌的行為則逃不過追究，仍依偽造文書罪將2人提起公訴。

