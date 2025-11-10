便利商店撿到錢帶走 繳回時暗槓1萬元被法辦

在便利商店用餐區撿到一包錢悄悄帶走，11天後警方通知，繳回時暗槓1萬元，租賃車司機被南投地院判處罰金，短少的1萬元追徵價款。（記者陳鳳麗攝）

郭姓男子開租賃車載客到南投，在便利商店休息，拿走有顧客忘記帶走6.9萬元的現金，失主後來報警，11天後警方郭男到案，他繳回5.9萬元，「若對方覺得少1萬元願意歸還」即離去，南投地院法官近日以侵占遺失物罪名，判處罰金4000元，短少1萬元則要追徵其價款。

這名67歲的郭姓男子，是租賃車的司機，今年4月28日晚間，從北部開車載客到南投，到一家便利商店顧客用餐區吃東西並休息，當時有徐姓男子跟客戶也約在此收款，現場清點是6萬9000元後，即放在回牛皮紙袋，兩人繼續聊天，結束談話後，徐男忘了把放在桌上的牛皮紙袋拿走，郭男見顧客用餐區沒有其他人，就把該包現款帶走。

請繼續往下閱讀...

徐男不久後返回便利商店，探詢店員無人撿到錢交給店員，慌張的到派出所報警，警方調閱店內外監視器，鎖定郭姓男子涉嫌「順手牽羊」，5月9日通知郭男到分局，郭男告訴警方：「在便利商店有撿到錢，趕著開車回北部交差而把錢帶走！」。

郭男繳回現金5萬9000元後表示：「如果對方覺得少1萬元，願意歸還！」，警方後來函送南投地檢署偵辦，檢方偵查過程中再度傳喚郭男，但他未出現，南投地院簡易庭法官，審酌郭男坦承犯行，但是不該侵占部分款項，因此判處罰金4000元，未扣案的1萬元沒收，不能沒收就追徵價款。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法