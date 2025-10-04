為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    北市心靈療育師疑遭虐死 「藝識流」創辦人王禹婕3人收押

    2025/10/04 19:44 記者林嘉東／台北報導
    「藝識流」心靈療育學院創辦人王禹婕等人。（資料照）

    北市中山區堤頂大道上的「藝識流」心靈療育學院驚傳命案，30歲林姓心靈療育師送醫不治，檢警懷疑林男生前遭凌虐、限制飲食，2日逮捕藝識流創辦人王禹婕、營運長王紹丞、執行長吳宗儒、療育顧問林承毅，林承毅聲押禁見獲准，3日晚依傷害致死罪嫌聲押王女等3人；台北地院今（4日）晚裁准將3人羈押禁見。

    檢警調查，林男是在9月29日於學院參加密宗大禮拜「突破關卡」儀式，昏迷不醒，緊急報案送醫院急救，隔日1時許宣告不治。

    警方當時到場發現，死者體態過於瘦弱，幾乎已變成皮包骨的狀態，看似長期沒有正常飲食，且臉部有瘀青痕跡，認為死因不單純，立即報請檢察官相驗。

    經檢警比對跡證後，懷疑學院長期以業績不佳為由，控制林男行動甚至虐打林男致死，2日前往學院拘提創辦人40歲的王禹婕、王紹丞、吳宗儒、林承毅4人到案，3日訊後先以傷害致死等罪嫌聲押林男，法院3日裁准；王女等3人因夜間停止偵訊，移送複訊，檢方訊後同樣依傷害致死等罪嫌聲押禁見3人。台北地院今晚7時許裁准將3人羈押禁見。

