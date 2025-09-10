高雄百貨公司兒童遊戲區暗藏危機 2童嬉戲破相受傷

2名幼童到百貨公司兒童遊戲區玩耍受傷，廠商判賠12萬餘元。（翻攝廠商官網）

2025/09/10 11:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一名4歲女童和一名5歲男童在家人帶領下，先後到高雄大遠百的委外兒童遊戲區嬉戲，男童玩獨木橋設施，不慎跌落擦撞到未包覆軟墊的獨木橋，導致前額受傷，女童則是玩網繩迷宮時不慎從縫隙跌落扭傷脖子，家長不捨提告，法官認為商和現場邱姓督導疏於檢測、維修，判廠商和邱姓督導應連帶賠償12萬餘元。

判決指出，2023年7月9日中午，5歲男童在家人帶領下，到高雄大遠百百貨公司追風奇幻島遊樂設施玩耍，男童在玩獨木橋設施，不慎跌落擦撞到未包覆軟墊的獨木橋，導致前額撕裂傷，家人看到男童滿臉是血，趕緊抱他就醫，經治療後雖無大礙，但臉已破相，至少得進行6次除疤雷射，才能消除臉上的疤痕。

另名4歲女童則是在7月23日中午11點多，在奇幻島玩網繩迷宮設施時，不慎從縫隙跌落扭傷脖子；兩組家長不滿，認為廠商疏於檢測、維修工作，未能即時發現遊樂設施內的獨木橋設施軟墊早已磨損、網繩迷宮設施的繩索也已脫落出現縫隙，提告向廠商和現場督導求償52萬餘元。

高雄地方法院審理時，廠商和邱姓督導認錯，但認為求償金額過高，法官根據兩童受傷程度，判廠商和邱姓督導應賠男童10萬餘元、女童2萬餘元，至於家長對孩子受傷後，請求的精神慰撫金部分全數駁回，可上訴。

