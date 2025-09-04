為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    6年A走3千萬元! 研究員聯手助理涉詐領中研院經費 士檢起訴14人

    中央研究院。（資料照）

    中央研究院。（資料照）

    2025/09/04 17:29

    〔記者劉詠韻／台北報導〕前中央研究院物理所博士後紀姓研究員，夥同張姓助理研究員，涉嫌利用職務便利，長期與多家公司業者勾結，透過虛報發票、浮報設備價格、偽造採購文件等手法，詐領中研院經費。士林地檢署今偵結，依詐欺取財、業務登載不實、業務侵占、背信及商業會計法等罪，對張、紀等14人提起公訴，並聲請沒收犯罪所得3千餘萬元。

    檢方調查，張男曾任中研院物理所超電導實驗室助理研究員，同時創立格斯科技公司，紀男則為該實驗室博士後研究員，兼任小額採購承辦人。二人熟知院內採購與經費核銷流程，自2017年至2023年間，多次指示合作廠商開立虛偽報價單及發票，並由紀男葦製作不實支出單據向研究所請款，讓中研院誤信採購真實存在，分批撥付款項至格斯公司及其他同夥名下。

    起訴書指出，張、紀透過7家不同公司進行操作，包括浮報設備價格、偽造發票、指定中研院為買受人，僅一筆透過李男等人偽造報價單，即騙取中研院642萬餘元，其他採購案合計金額逾千萬元。

    此外，紀男在多起公開招標案中，將價值1589萬的電池芯等科研物品無償交還格斯公司，實際上中研院支付費用卻未取得研究成果。三人並將格斯公司產出的廢電芯冒充院內廢棄物，讓研究院白白支付清運費用，造成額外損失。

    檢方認為，張男利用專業知識與熟悉流程的優勢，將中研院研究經費導入自家公司及同夥帳戶，嚴重破壞院內財務管理規範，也損及學術信譽，建請法院從重量刑，以儆效尤，並聲請沒收犯罪所得3000餘萬元。

