為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    北市信義區空橋驚見上演活春宮 男女半裸激戰「跪地吞吐」

    台北市信義區日前出現一對男女在2樓空橋激戰的畫面，2人下半身赤裸不斷變換姿勢。（圖擷取自 Threads ）

    台北市信義區日前出現一對男女在2樓空橋激戰的畫面，2人下半身赤裸不斷變換姿勢。（圖擷取自 Threads ）

    2025/08/30 11:30

    相關新聞：

    北市信義商圈空橋「活春宮」影片瘋傳 警朝公然猥褻罪嫌偵辦

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市信義區日前出現一對男女在2樓空橋激戰的畫面，2人下半身赤裸不斷變換姿勢，網友看到後將激戰畫面PO上網，影片立刻引發瘋傳與熱議，但疑似因違反臉書社群守則，影片不久後就被下架了。

    有網友28日在臉書「爆料公社」PO出一段影片，可以看到影片的地點似乎是信義威秀影城附近的空橋，有一對男女在空橋上激烈纏綿，女方穿著黑色上衣，與男方皆下半身一絲不掛，在空橋上不斷變換姿勢激戰，女方甚至還蹲下來對男方「大口吞吐」，絲毫不在意當時仍有許多人來來往往。

    該影片吸引許多網友留言「太扯了」、「為什麼不去附近開房」、「現場拍A片？」，因為兩人激戰地點為公共空間、人潮聚集的商圈，若經民眾檢舉或警方蒐證屬實，涉案男女將面臨法律制裁。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播