北市信義區空橋驚見上演活春宮 男女半裸激戰「跪地吞吐」

北市信義商圈空橋「活春宮」影片瘋傳 警朝公然猥褻罪嫌偵辦

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市信義區日前出現一對男女在2樓空橋激戰的畫面，2人下半身赤裸不斷變換姿勢，網友看到後將激戰畫面PO上網，影片立刻引發瘋傳與熱議，但疑似因違反臉書社群守則，影片不久後就被下架了。

有網友28日在臉書「爆料公社」PO出一段影片，可以看到影片的地點似乎是信義威秀影城附近的空橋，有一對男女在空橋上激烈纏綿，女方穿著黑色上衣，與男方皆下半身一絲不掛，在空橋上不斷變換姿勢激戰，女方甚至還蹲下來對男方「大口吞吐」，絲毫不在意當時仍有許多人來來往往。

該影片吸引許多網友留言「太扯了」、「為什麼不去附近開房」、「現場拍A片？」，因為兩人激戰地點為公共空間、人潮聚集的商圈，若經民眾檢舉或警方蒐證屬實，涉案男女將面臨法律制裁。

