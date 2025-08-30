為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    北市信義商圈空橋「活春宮」影片瘋傳 警朝公然猥褻罪嫌偵辦

    台北市信義區日前出現一對男女在2樓空橋激戰的畫面，2人下半身赤裸不斷變換姿勢。（圖擷取自 Threads ）

    台北市信義區日前出現一對男女在2樓空橋激戰的畫面，2人下半身赤裸不斷變換姿勢。（圖擷取自 Threads ）

    2025/08/30 11:29

    〔記者邱俊福／台北報導〕台北市夜店林立的信義商圈空橋處，前晚有網友於臉書社團「爆料公社」貼出一對男女疑似上演「活春宮」影片戲碼，畫面中，一名穿著高跟鞋的長髮妹，跟一名身材略胖的男子，深夜直接背靠著牆大戰，引發目擊民眾直嗆離譜，「不能去開房間嗎？」引發網友熱議。

    轄區信義警分局三張犁派出所表示，目前影片陰暗，案發時間不確定，僅看到猥褻肢體動作，加上空橋並無監視器狀況下，將著手追查該對男女身分，以釐清是否確有公然猥褻行徑，全案朝妨害風化罪章中的公然猥褻罪嫌偵辦。

    據悉，該網友PO的影片僅僅數十秒，留言稱「瘋狂信義區現場開戰」，影片中，一名長髮女子穿黑上衣、高跟鞋，下半身疑似未著衣物，男子則疑似穿著七分褲，先由女方對男方服務，隨後更換姿勢，不避諱往來人潮，直接上演活春宮的肢體動作。

    影片於臉書社群上傳後，立刻引發網友熱烈討論，也於網友間流傳，之後該影片已被刪除。轄區警方獲報取得相關影片後，目前已著手進行調查。

