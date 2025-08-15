高雄少女拍160部愛愛片外流 男網友勒索後還錢竟免坐牢

高雄少女小綠（化名）與前男友拍下大量性愛片遭外流，男網友勒索後把錢還她，獲法官原諒。（情境照）

2025/08/15 12:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕16歲少女小綠（化名）跟男友交往時，拍下160部性愛影片留念，兩人分手後，男友為了報復小綠，竟把影片流給玩網遊結識的劉姓男子，劉男拿到影片後，恐嚇小綠花錢買回並付他封口費，小綠付5千元後報警，劉男被逮後把錢還給小綠，法官輕判緩刑2年。

判決指出，去年3月，劉姓男子玩網路遊戲時結識未滿18歲的小強（另由台灣高雄少年及家事法院調查中）及小綠，劉男得知小強和小綠原本是情侶，但兩人因故分手後，劉男得知小美曾拍下大量性愛影片，於是主動告知可以幫小強出氣。

小強把影片傳給劉男後，劉男傳訊給小綠，恐嚇她「如果你再這之前封鎖我，我就把底牌打出來」、「全世界都會有你」、「沒事的那160部影片跟45張照片我拿去賣了」，要求小綠付出1萬5千元買回影片，並付他8千元封口費，小綠籌了5千元付給劉男，但因達不到劉男的要求，擔心影片外流，只好報警求援。

高雄地檢署偵辦時，劉男坦承犯行，並拿出5千元還給小綠，雙方達成和解，但檢察官認為這5千元是小綠原本的錢，劉男並沒有付出半毛賠償金，因此依違反兒少法將他起訴並請求法院從重量刑；但高雄地方法院審理時，法官認為，5千元是小綠和家人協商後同意的金額，不能因賠償金額較低就認為劉男罪無可赦，因此依意圖營利及散布而持有少年性影像等罪判刑1年2月，但另宣告緩刑2年，須參加法治教育8場次，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法