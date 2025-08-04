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    博田醫院滋擾案警方逮首謀 朝組織犯罪究辦

    博田醫院爆發產權爭議，雙方人馬互不相讓。（民眾提供）

    博田醫院爆發產權爭議，雙方人馬互不相讓。（民眾提供）

    2025/08/04 00:27

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區博田國際醫院爆發產權糾紛，3日凌晨遭20餘名黑衣人闖入，左營分局夜間逮捕帶頭的保全公司44歲陳姓主管，今（4）日展開漏夜偵訊，依涉嫌違反組織犯罪條例等罪名究辦，並將連夜全力追緝其餘共犯以釐清案情。

    博田醫院3日凌晨3時40分許，發生聚眾糾紛案，警方獲報後調派快打警力馳赴現場處置，該案疑為阮姓家族產權爭議引發，高市警局長林炎田對此相當重視，立即指示刑警大隊與左營分局成立專案小組，擴大比對涉案人員。

    案經報請橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，夜間已查獲首謀陳姓保全主管到案，並將連夜全力追緝其餘共犯以釐清案情，後續依涉嫌違反組織犯罪條例等罪名究辦，首謀及犯行重大者建請橋頭地方法院聲請羈押。

    阮姓家族發生產權爭議，雖已進入司法程序，不過醫院前會計主任阮姓姊弟，夜間與自聘保全人員闖入醫院，壓制醫院保全，過程中醫院資訊室電腦等相關設備毀損，醫院阮姓負責人則赴新莊派出所，控告阮姓姊弟強制、毀損及闖入民宅等罪嫌。

    警方3日夜間隨即出重手逮捕陳姓主管，且將有一波大動作，引發關注。高雄市政府警察局重申，維護社會秩序與醫療環境安全為警方首要任務，對於任何擾亂秩序、違法亂紀行為，警方必將從嚴究辦追緝到底，絕不寬貸，展現維護治安的堅定決心。

    博田國際醫院爆發產權爭議。（記者洪臣宏攝）

    博田國際醫院爆發產權爭議。（記者洪臣宏攝）

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