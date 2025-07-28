涉貪收賄20萬、濫用公務車 前枋山鄉長洪啓能起訴

枋山鄉民代表會主席洪啓能。（取自枋山鄉民代表會網站）

2025/07/28 10:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東地檢署偵結無黨籍枋山鄉前鄉長洪啓能（現鄉代會主席）涉貪案，檢察官楊士逸指揮廉政署南部調查組與調查局屏東站，查出洪啓能於擔任第17、18屆鄉長期間，涉嫌與潘姓清潔隊長共謀，違規讓未符資格的劉男補件通過清潔隊員甄選，事後收受20萬元賄款。此外，洪卸任後轉任鄉民代表會主席，仍違規使用公務車輛，頻與女性友人出遊、住宿，報公帳加油費8803元，損害公帑。屏東地院3月27日裁定羈押禁見，7月25日改裁百萬交保。檢方依貪污治罪條例、刑法偽造文書及背信罪嫌起訴，籲褫奪公權並沒收犯罪所得。

屏東地檢署指出，洪啓能身為民選首長，應恪守法紀，卻利用職權謀私，2021年1月清潔隊員甄選中，明知劉男未附體檢報告，仍與清潔隊長違規允許補件並錄取，隨後透過劉之親友收受20萬賄款。洪擔任鄉代會主席間，頻以公務車輛載女性友人出遊、就醫，報銷加油費，公器私用造成公帑損失共計8803元。

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屏東地檢署強調，洪啓能罔顧公務員廉潔義務，損害地方政府形象與社會公義。涉犯貪污治罪條例收受賄賂、刑法偽造公文書及公務員背信罪提起公訴外，並請法院依法宣告褫奪公權及沒收犯罪所得，以正社會公義。

洪啓能交保後，低調回到枋山鄉楓港家中，對於遭起訴僅強調「相信司法會還他清白」，不願多談其他案情。

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