影像曝光！新北消防隊橡皮艇翻覆 2救難員救回、玩水遊客不治

搜救的橡皮艇遭沖翻。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/08 18:58

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市消防局救災救護第四大隊今午4時許，出勤新店區廣興下男子玩水失蹤案，消防救難人員出動橡皮艇下水搜救，一艘橡皮艇被水流沖翻，造成2名消防員及1名義消溺水，3人被救起時失去呼吸心跳，經送醫搶救後1名義消及1名警消已恢復呼吸心跳，仍有1名警消搶救中。

此外，玩水失蹤的陳男傍晚5時許被救起，但失去呼吸心跳，緊急送往安康耕莘，經搶救仍宣告不治。

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根據現場影像顯示，消防員當時正在橡皮艇上進行搜救，在接近攔沙壩時，上游的溪水不斷往下沖，整艘橡皮艇被沖翻，而旁人見狀後不斷大聲呼救。

據了解，50歲陳姓男子今天下午與友人到廣興橋下玩SUP槳板衝浪，中途失去蹤影，友人遍尋不著打119報案，消防局派遣大批警消趕抵，其中直潭分隊隊員下橡皮艇搜索時，疑似上游水庫放水，上游攔沙壩的水流不斷往下沖，導致橡皮艇翻覆，造成5名警、義消落水。

現場經其他消防人員將5人救起後，其中2名消防員及1名義消失去呼吸心跳，火速送往新店耕莘及慈濟醫院搶救，經急救後36歲張姓消防員及34歲曹姓義消已恢復呼吸心跳，另外43歲柳姓消防員及32歲蕭姓消防員也遭水嗆到，送往北市萬芳醫院治療，至於25歲吳姓消防員仍在搶救中。

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