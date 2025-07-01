控醫師妻與王建民有曖昧通聯 男醫判賠150萬

揭露蕭姓美女醫師前妻與前旅美球星王建民有曖昧通聯的王姓男醫師（見圖），被台南地院判決要賠一百五十萬元給蕭醫師。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/07/01 16:42

〔記者王俊忠／台南報導〕台南知名的醫美界蕭姓醫師，先前爆出其丈夫王姓醫師涉外遇，兩人鬧到離婚，蕭並告前夫侵害配偶權。後來，王醫師搬出蕭女與昔日旅美球星王建民有曖昧通聯對話作為反擊，蕭女控前夫斷章取義、侵害隱私與名譽。雖王男否認，但台南地院審認王男有侵害隱私與名譽情事，判王醫師須賠150萬元給前妻醫師，此案還可上訴。

此外，法官並判王醫師須依蕭醫師要求，在自由時報等3大報的頭版刊登1則澄清啟事。

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本報記者嘗試聯絡詢問王姓醫師，但直到今天截稿前尚未獲得王醫師回應。蕭女提告主張，王姓醫師前夫涉於2014年底以不明方式窺見她手機內與王建民的通聯對話、並截圖印成3大本內容，王男再於2023年2月下旬把這些對話截圖選擇性示現或轉印給媒體，把她的通訊隱私洩漏給記者；王男還掐頭去尾、虛構她與王建民有往來曖昧的不實情事，侵害她的隱私與名譽，要向前夫求償300萬元並做回復名譽的適當處分。

王醫師辯解，拿出的前妻對話紀錄沒有掐頭去尾，有週刊曾專題報導，前妻與王建民的通訊內容被多數人知悉、不是秘密；且前妻主張與王建民的通訊是一般朋友的對話，他出示給記者，是可受公評之事適當評論，沒有侵害蕭女的名譽或隱私，縱認侵犯隱私，情節也屬輕微，前妻求償金額過高。

法官審認，蕭女與他人一般朋友間的對話，無涉公益性，本有隱私的合理期待，王男卻任意對外提示，即是侵害蕭女隱私，王男的辯解不足採信；而王男以此事證控告前妻與王建民侵害其配偶權，也被法院判決駁回，王男以與公共利益無關的私領域事項，對外說蕭女與王建民往來曖昧，這陳述說法足以使社會對蕭女產生貶損評價，主觀不法侵害蕭女名譽的故意甚明，被告王男稱沒有侵害蕭女名譽，也顯無可採信。

法官審酌蕭女所受隱私與名譽的傷害程度、精神痛苦情狀與原、被告雙方的身分、社會地位與經濟能力等條件，判王醫師須賠償前妻醫師150萬元。

在台南地區知名的蕭姓美女醫美科醫師。（圖取自蕭醫師臉書）

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