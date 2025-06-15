台中勇父救兒受困柳川河道！警民合力驚險搶回2命

警方拉起溺水少年。（警方提供）

2025/06/15 21:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名14歲少年近日在柳川河畔賞魚時不慎失足落水，由於河川地勢落差大，少年父親雖緊抱住兒子卻無法自行脫困上岸，3名熱心民眾見狀火速攔下巡邏警車求助，合力將少年從河中救起搶救，隨後少年恢復意識，送醫治療後幸無生命危險，成功挽回一命。

第一分局今天說明事件經過，43歲黃姓男子前天晚上陪同14歲兒子在柳川東路與民生路口附近散步，少年因低頭觀賞河中魚群，不慎失足跌入水中，黃男見狀立即跳下河救援，卻因河道地勢落差大、水草濕滑，僅能緊抱著失去意識的兒子站在河道內，無法自行脫困上岸，現場情況十分危急。

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此時，西區派出所所長蔡明松與警員林正傑正巧巡邏經過，三位熱心民眾急忙攔車求助，員警立刻下車奔赴現場，只見黃男抱著兒子在水中掙扎，警方迅速評估現場狀況，合力將少年與父親拖拉至岸邊，再小心抬起少年送上岸仍無意識，員警隨即使用隨身物品墊高其頭部，穩定姿勢保持呼吸道通暢。

過程中少年逐漸恢復意識，並在救護人員抵達後送往醫院治療，所幸少年僅有輕微嗆水與低溫狀況，經治療後已無大礙。

第一分局分局長尤啓南呼籲，夏季為水域活動頻繁之時，家長帶領孩童前往河畔、公園等公共空間活動時，應提高警覺並全程陪同，避免孩童因貪玩或一時不慎發生危險。若遇突發狀況，請立即撥打110或119專線，由警消即時提供協助，共同守護市民生命安全。

少年經搶救幸恢復意識。（警方提供）

3名熱心民眾火速攔下巡邏警車求助。（警方提供）

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