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    首頁　>　社會

    朝雄檢辦公室丟石頭又恐嚇法警 被押32天逆轉獲冤賠9萬6

    男子涉嫌恐嚇、辱罵法警被羈押，經高雄高分院改判無罪定讞，獲得刑事補償。（記者鮑建信攝）

    男子涉嫌恐嚇、辱罵法警被羈押，經高雄高分院改判無罪定讞，獲得刑事補償。（記者鮑建信攝）

    2025/06/11 11:50

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市李姓男子涉嫌持石頭，朝高雄地檢署辦公室投擲，又恐嚇、辱罵值勤法警，被羈押32天，後經高等法院高雄分院改判無罪定讞，獲賠冤獄補償9萬6千元。

    據了解，2023年8月12日上午，李男持2顆直徑約10公分石頭，行經高雄市中正路高雄地檢署第2辦公室，裡面正在舉辦活動，他將其中1顆石頭，涉嫌朝玻璃大門丟擲。當天下午，他又持另顆石頭，跑到雄檢法警室辦保櫃檯，大力拍打櫃檯，並涉嫌出言恐嚇、辱罵林姓等3名法警。

    8月13日，李男被警方拘提到案，檢察官聲請法官羈押獲准後，直到隔月12日始獲釋，並被檢方偵依侮辱公務員和妨害自由罪提起公訴。

    李男被高雄地院分別判處有期徒刑3月和拘役50天，均得易科罰金，但他不服上訴後，高雄高分院認為他身心障礙影響行為，及脫口辱罵因憲判限縮規定，改判無罪定讞。

    李男不甘平白被羈押32天，聲請刑事補償，每天5千元，高雄高分院審酌他收入、學歷、生活和經濟狀況，認定每日補償3千元比較合理，共9萬6千元，可抗告。

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