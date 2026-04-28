遵守交通規則也躲不過？女警停等紅燈遭撞倒地遊覽車輾過亡

台南安南區今晨發生「死亡紅燈」慘案。28歲鄭姓女騎士停等紅燈時，疑遭後方戴姓女騎士擦撞倒地，慘遭遊覽車輾過身亡。警方正釐清戴女與江姓司機之肇事責任。（民眾提供）

南市警四分局28歲鄭姓女警下班後，準備騎車返家，在安南區安和路二段停等紅燈時，遭20歲戴姓女騎士碰撞倒地，未料又被後方江男駕駛的遊覽車輾過身亡，詳細肇事原因仍待調查。警四分局長廖水池說，會募款協助家人後事。

南市消防局今日上午7時許接獲報案，救護人員抵達後，發現機車騎士鄭姓女子受創嚴重，已無生命跡象，警三分局員警接手處理，初步調查，事故是在上班尖峰時段，現場疑為兩輛機車先發生碰撞，造成鄭女摔車倒地，後方同向行駛的遊覽車，40歲的司機江男，疑似反應不及而輾過。

請繼續往下閱讀...

警方調查，鄭女是警四分局女警，2021年特考班，2024年分發到四分局育平派出所。警四分局長廖水池得知消息，衝到殯儀館安撫鄭女母親，鄭員平常在派出所跟同事相處很好，大家聽到訊息都很訝異，他也很難過，會協助募款，替鄭家處理後事。

據了解，鄭女當時在路口停等紅燈，有另一輛機車未注意車前狀況，兩車有稍微擦撞，只是鄭女的重心不穩，往快車道方向倒下，正巧碰上後方直行的遊覽車直行經過，輾過鄭女，經警方實施酒測，確認戴女、江男無酒駕情形，警方正在釐清事故責任。#

鄭姓女警是藝術相關科系畢業，才剛考上警察，在分局人緣很好。（翻攝社群平台）

鄭姓女警與同事相處很融洽，也曾協助破獲竊盜、毒品案。（翻攝臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法