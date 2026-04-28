海巡監偵科技再建功 被限制出境男企圖自金門浮潛偷渡至中國被逮

1名因涉案遭限制出境的盧姓男子，26日深夜穿著浮潛工具企圖由自金門岸際泅泳出境，但其行蹤都被海巡科技監控設備全程鎖定。（金門海巡隊提供）

1名因涉案遭限制出境的盧姓男子，26日深夜穿著浮潛工具企圖自金門岸際泅泳出境，但其行蹤都被海巡科技監控設備全程鎖定，第一時間被海巡署金門海巡、岸巡隊聯手攔截歸案，全案依違反入出國及移民法報請金門地檢署偵辦。

海巡署第12（金門）巡防區表示，26日晚間11點左右，透過科技偵蒐設備實施監控海面目標動態任務，當下在烈嶼鄉貴山海域偵獲到疑似有不明人士泅泳情形。

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第12巡防區立即指揮第九岸巡隊第3機動巡邏站及第九海巡隊PP-3585艇，啟動岸、海聯合搜查圍捕；大約在27日零晨0時5分左右，巡防艇在貴山西北方0.8浬（禁止水域線內0.6浬）截獲到1名本國籍男性，企圖利用浮潛設備自金門岸際泅渡中國，立即將其逮捕並帶返調查，全案依違反出入國及移民法報請金門地檢署偵辦。

金馬澎分署指出，近期發生境管人士藉由搭乘小艇、浮具或岸際泅泳方式非法出入境，海巡署將防制偷渡列為重點勤務，通盤檢討轄區監控盲區、死角，彈性調整勤務部署，並持續建置最新科技設備，以強化整體監偵效能。

金馬澎分署表示，金門周邊海域與中國僅一水之隔，執法縱深不足，勤務反應時間極短，海面一旦出現可疑違常目標，第12巡防區都會運用科技設備即時鎖定掌握，並整合岸海查緝能量即時應處，此案正足以驗證科技偵蒐再次建功，金馬澎分署將落實岸海勤務部署，持續建置監偵設備，確保國境安全。

1名因涉案遭限制出境的盧姓男子，26日深夜穿著浮潛工具企圖由自金門岸際泅泳出境，被海巡人員發現逮捕。（金門海巡隊提供）

1名因涉案遭限制出境的盧姓男子，26日深夜穿著浮潛工具企圖由自金門岸際泅泳出境，被海巡人員發現逮捕。（金門海巡隊提供）

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