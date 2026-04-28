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    國民黨高市議員黃紹庭涉詐千萬助理費 4助理「聽老闆的話」躲過牢獄之災

    2026/04/28 10:37 記者黃佳琳／高雄報導
    國民黨高市議員黃紹庭涉詐千萬助理費認罪獲判緩刑，他的4位助理也因「聽老闆的話」躲過牢獄之災。（資料照）

    國民黨高市議員黃紹庭涉詐千萬助理費認罪獲判緩刑，他的4位助理也因「聽老闆的話」躲過牢獄之災。（資料照）

    國民黨高雄市議員黃紹庭詐領1455萬助理費案，二審判刑2年、緩刑5年、褫奪公權3年，當時擔任人頭助理的吳姓男子等4人，因被動配合議員要求簽署空白聘書，但仍被視為「利用職務機會詐取財物罪」的共同正犯，被法官各判1年至1年9月不等徒刑，均獲緩刑。

    判決指出，吳姓助理等4人從2015年起，分別擔任黃紹庭第二屆、第三屆議員助理。黃紹庭以服務處「一貫作業」為由，要求助理在薪資欄空白的聘書及基本資料表上簽名，並交出銀行帳戶存摺與印章，隨後由服務處承辦人依指示填入虛浮薪資向議會申報，導致議會撥付溢領的助理補助費與春節慰勞金。

    其中，一名吳姓助理因薪資被高報，導致議會每月溢扣所得稅，他在2015年至2017年間因此獲得國稅局退稅款共3萬9千多元，吳男也於審理期間全數繳回「犯罪所得」。

    洪姓及2名王姓助理於檢方偵查中自白並配合調查，吳姓助理雖於高雄地方法院審理中才認罪，但法官考量其犯罪動機單純，確有「情輕法重」之感，依法幫他減刑。法官依貪污治罪條例判吳男4人各處1年至1年9月不等徒刑，另宣告3至4年緩刑，並需向公庫支付3萬至5萬元、接受法治教育課程，可上訴。

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