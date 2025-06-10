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    陳歐珀涉浮報助理費 檢廉約談4助理、陳妻徐慧諭

    宜蘭縣民進黨前立委陳歐珀。（資料照）

    宜蘭縣民進黨前立委陳歐珀。（資料照）

    2025/06/10 18:00

    〔記者王定傳／台北報導〕民進黨前立委陳歐珀（收押中）涉收賄案又有進展，檢廉查出陳歐珀擔任立委期間，疑有浮報助理費情形，今天啟動第二波行動，搜索陳的3名助理住處，並以被告身分約談李姓助理等4人及陳歐珀妻子徐慧諭共5人，全案朝犯貪污治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物，及刑法行使公務員登載不實公文書罪嫌偵辦。

    檢廉調查，陳歐珀在擔任立委期間，涉收受聯興國際物流公司約4百萬元賄賂，利用職權開公聽會、提案要台灣港務公司人員出席等方式，替聯興等業者爭取減少租金，並推動「商港法」修法圖利業者，另有上千萬元財產來源不明。

    檢廉6月3日兵分14路搜索陳歐珀等人住處，訊後諭令涉行賄的聯興公司前負責人洪英正3百萬元交保，陳歐珀妻子徐慧諭因擔任陳歐珀成立的「台灣勁宜蘭發展協會」理事長，涉公益侵占3百多萬款項，訊後80萬元交保；陳的好友兼特別顧問洪文宗及許仁圖，因擔任陳與聯興公司的窗口，訊後洪50萬元交保、許30萬元交保；聯興公司會計葉珍琳30萬元交保。

    至於陳歐珀，檢方認為他涉貪污治罪條例不違背職務收賄、財產來源不明及違反洗錢防制法，且有串滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，法院於6月4日晚間裁准。

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