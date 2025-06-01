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    「給她一條生路」肇事金錢豹酒女將假釋 烘焙師家屬放棄千萬賠償

    吸毒酒駕撞死年輕烘焙師的金錢豹酒女顏子娠將假釋，死者家屬放棄上千萬元賠償，她深感愧疚並願意捐錢做公益服務。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

    吸毒酒駕撞死年輕烘焙師的金錢豹酒女顏子娠將假釋，死者家屬放棄上千萬元賠償，她深感愧疚並願意捐錢做公益服務。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

    2025/06/01 06:22

    〔記者張瑞楨／台中報導〕金錢豹酒女顏子娠於2017年11月吸毒又酒駕，開車狂飆闖紅燈，撞死前途似錦、即將結婚的年輕烘焙師陳育邦，她肇事逃逸並一度謊稱自己不是駕駛，法院判刑9年6月，服刑逾7年的她，已於今年3月聲請假釋，可能近期出獄，但民事判決賠償1068萬元，她至今尚未賠償分文，死者的胞姐今天（1日）清晨於臉書撰文說，願意放棄「給她一條生路」。

    死者陳育邦的胞姊還告訴顏子娠，父母放棄上千萬債權對她的捆綁，顏女出監後便不再對陳家負什麼責任，顏女如有心彌補，那就捐款或做公益服務，顏子娠則回信說，自己深感內疚，「我會的，我想捐款的事，有餘力我便會做到，至於做公益服務，未來我一定會」。

    在台中金錢豹酒店上班的女子顏子娠，2017年11月14日凌晨吸毒且酒後駕駛賓士車，於台中市西屯區撞死烘焙師陳育邦，刑事部分依酒駕致死等罪名判刑9年6月，民事部分判決應賠償1068萬餘元，顏女服刑至今已逾7年，已達假釋門檻，今年3月她聲請假釋，可能於近期出獄，不過，她至今尚未賠償死者家屬。

    死者胞姊於臉書公布顏子娠寫給她的信，並於臉書回應說，「今天是帥主廚生日，一樣32歲」，顏女刑事即將結束（假釋出獄），接下來是民事賠償，律師建議家屬拿民事判決及「確定證明書」向國稅局調查顏女財產所得，或等顏女工作後聲請強制執行，但還要繁瑣的法律程序，家屬討論之後，她認為「即便投入的比收回得多，仍要做這個動作，而不是自認倒霉（倒楣）吞下去，讓所有加害者學會只要擺爛就可以避開責任」，但爸爸卻說，「給她（顏子娠）一條生路」。

    姊姊強調，「更生團契的說，一旦出監後，大部分的女性更生人，有很大的機率會尋找過往的人際圈去尋找機會，或者依附之後遇到的另一半而活」，如果遇到差勁的人，「那人生跟入監以前並沒有差別。要想完全重新開始，就必須斬斷過去那些或令妳沈淪的環境和人」，「顏小姐，妳已自由，卻罪無可赦，我和我爸媽這一生不會原諒妳，但是我們陳家樂意見到妳悔改。妳努力悔改，我們努力放下」。

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    顏子娠寫信給死者姊姊，她深感內疚，願意捐錢或做公益。（記者張瑞楨翻攝自臉書Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊）

    顏子娠寫信給死者姊姊，她深感內疚，願意捐錢或做公益。（記者張瑞楨翻攝自臉書Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊）

    吸毒酒駕撞死年輕烘焙師的金錢豹酒女顏子娠將假釋，死者家屬放棄上千萬元賠償，她深感愧疚並願意捐錢做公益服務。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

    吸毒酒駕撞死年輕烘焙師的金錢豹酒女顏子娠將假釋，死者家屬放棄上千萬元賠償，她深感愧疚並願意捐錢做公益服務。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

    死者姊姊於臉書撰文，訴說家屬放棄上千萬元民事賠償的心路轉折。（記者張瑞楨翻攝自臉書Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊）

    死者姊姊於臉書撰文，訴說家屬放棄上千萬元民事賠償的心路轉折。（記者張瑞楨翻攝自臉書Yuffie Patisserie - 雅妃烘焙坊）

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