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    借朋友175萬周轉？銀行員、員警苦口婆心保住老夫婦老本

    警方到場攔阻老婦匯款。（記者姚岳宏翻攝）

    警方到場攔阻老婦匯款。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/03/25 14:50

    〔記者姚岳宏／台北報導〕72歲林姓婦人前往台北市中山區中國信託民生分行要臨櫃轉帳新台幣175萬8360元，行員關懷提問，林婦稱匯款是受丈夫友人所託，要借錢給他兒子開店需資金周轉，由於行員見她神色有異並語帶保留，且有不合理之處，遂通報警方到場協助，警員陳俊元、蕭又文及行員合力勸說下，成功保住民眾積蓄。

    警方今天說明攔阻詐騙過程，據了解，上週林婦受丈夫之託，至銀行臨櫃轉帳，員警陳俊元到場，與其丈夫以電話詢問，其稱是一名友人的兒子欲開店需資金周轉，遂向林婦夫妻借款。

    陳員發現林婦丈夫與其友人不算熟識，將開設何種店鋪也不清楚，陳員及蕭員立即發覺有詐，告知林婦夫妻此為常見的詐騙手法，利用久違的朋友名義借錢，警方勸其切勿匯款，成功攔阻夫妻養老金。

    警方呼籲，詐騙就藏在日常生活中，趁人疏於防護而掉入「猜猜我是誰」詐騙圈套，民眾如接到陌生來電聲稱是好久不見之親友，並以各種理由請求資金協助時，請務必先掛斷電話，利用其他管道，向本人或是其他親友求證，慎重核實身分真實性，有任何疑問可隨時撥打165反詐騙諮詢專線查詢，或立即前往派出所求證，避免掉入詐騙陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    建國派出所警員陳俊元、蕭又文。（記者姚岳宏翻攝）

    建國派出所警員陳俊元、蕭又文。（記者姚岳宏翻攝）

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