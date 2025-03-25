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    女網友謊騙老翁購買點數 店員報警成功阻詐

    員警抵達超商阻止林翁購買點數，成功阻詐。（圖由民眾提供）

    員警抵達超商阻止林翁購買點數，成功阻詐。（圖由民眾提供）

    2025/03/25 09:10

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市新社區一名74歲林姓老翁，1個多月前在臉書認識一位女網友，女網友稱希望與林翁交往，並說假藉要幫老翁繳交電費為由，要老翁去買apple store 4000元點數儲值，之後再從美國來見林翁共組愛的小窩等，林翁信以為真到超商欲購買點數，店員機靈察覺有異即時報警處理，員警成功阻詐。

    警方於114年03月21日18時50分許，接獲轄內超商店員報案，有名男子欲購買apple store 4000點數給網友，店員認為有遭詐騙的可能，遂報警協助，東勢分局新社分駐所副所長郭文達、警員黃志賢火速前往，霸氣阻止不能購買點數。經警方與超商店員現場解釋宣導為詐欺手法，被害老翁始驚覺遭騙，成功共同阻詐新台幣4千元。

    東勢分局新社分駐所副所長郭文達、警員黃志賢，於本月21日傍晚獲報到場，向林翁說明這是常見的「假交友真詐騙」手法，對方會先假意先與被害人成為朋友，更甚是交往，待被害人信以為真，便以各種藉口要求被害人匯款或購買點數等等，之後隨即失去聯繫，警方與超商店員很有耐心的告訴老翁這是詐騙手法，老翁才恍然大悟自己被詐騙了，感謝警方協助。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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