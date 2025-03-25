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    駕駛迷途衝入農田 竹市警趕抵協助脫困

    竹市南寮派出所深夜救援，成功將男子從田間救出。（警方提供）

    竹市南寮派出所深夜救援，成功將男子從田間救出。（警方提供）

    2025/03/25 09:13

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警察局第一分局南寮派出所日前接獲民眾報案，指稱「有車輛掉入海中」，消息一出驚動警方。由於民眾報案敘述事發地點在新竹市海濱路，距離南寮港海邊有超過400公尺距離，儘管初步判斷事故並非車輛墜海，警方仍立即派遣勤務人員趕赴現場展開搜尋。經過員警持續與報案人保持聯繫並進行地毯式搜索，在一條狹窄小路旁發現車輛衝入田中斜插於泥濘，員警迅速趕抵現場協助一名男性駕駛脫困。

    警察局表示，由於南寮港位於新竹市北區，是當地重要的漁港與觀光景點，周邊道路緊鄰海岸線，確實存在車輛不慎墜海的可能性。然而，報案人所描述的事發地點位於海濱路，雖然距離南寮海邊不遠，仍有超過400公尺的距離，警方初步研判該案件應非車輛墜海事故，但仍不敢大意，立即展開搜尋與救援行動。員警沿著海濱路兩側的小路進行地毯式搜索，由於該處地勢偏僻且缺乏路燈，增加了搜尋難度。勤務人員一邊在漆黑的小路上仔細搜尋，一邊與報案民眾保持聯繫，以確認具體事發地點。最終，警方在不遠處一條狹窄的小路旁，發現一輛自小客車斜插在田間，煞車燈仍亮著，顯示車輛可能剛剛發生事故。

    警察局說明，報案中的自小客車並未墜入海中，而是因駕駛人在天色昏暗的情況下，不慎駛出產業道路，意外衝進田裡。當時正值春耕整田時節，田地已蓄滿水準備插秧，而車輛墜入泥濘後逐漸下沉，使駕駛一時驚慌，以為自己掉入海中，因此誤報。所幸，3名員警迅速趕到現場，合力將受困男子從駕駛座中救出。由於員警積極救援，男子得以脫困，結束這場驚魂夜。

    市府表示，此次事件的發生與天色昏暗、照明不足相關，未來將持續提升路燈覆蓋率，並推動LED路燈汰換計畫，以增加夜間行車安全。同時，市府也鼓勵社會各界參與「道路公有路燈認養計畫」，歡迎公私立機關、團體、寺廟、企業或熱心公益的個人申請認養本市轄區內的公有路燈。認養所得費用將統籌用於本市路燈電費支出，並投入傳統路燈升級為LED燈具及擴大路燈設置範圍，透過結合民間資源，共同打造更安全的道路環境。

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