3/20 威力彩、今彩539 頭獎均摃龜

今晚（20日）開獎的今彩539頭獎摃龜，威力彩頭獎也摃龜。（台彩提供；本報合成）

2025/03/20 22:19

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（20日）開獎的第114000071期今彩539頭獎摃龜；第114000023期威力彩頭獎也摃龜

第114000023期威力彩中獎號碼為「第一區：01、03、12、18、31、38。第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共41注中獎，每注可得2萬元；伍獎共212注中獎，每注可得4000元；陸獎共1581注中獎，每注可得800元；柒獎共2755注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5172注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9452注中獎，每注可得100元；普獎共3萬4107注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第114000071期今彩539中獎號碼為「02、16、17、27、32」。頭獎摃龜；貳獎共211注中獎，每注可得2萬元；參獎共7331注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬77注中獎，每注可得50元。

第114000071期39樂合彩中獎號碼為「02、16、17、27、32」。四合5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共277注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3117注中獎，每注可得1125元。

第114000071期3星彩中獎號碼為「458」。壹獎共106注中獎，每注可得5000元。

第114000071期4星彩中獎號碼為「3593」。壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法