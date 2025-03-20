打倒勸阻抽菸同事害他遭輾死 小黃運將判刑8年

計程車運將被同車隊同事打倒，慘遭後車輾斃。下手運將被依傷害及遺棄致死罪，分別判處3個月徒刑及8年徒刑。示意圖。（資料照）

2025/03/20 21:55

〔記者王定傳／新北報導〕孫姓計程車司機前年勸阻同車隊林姓運將別在車上抽菸，反遭打倒在地，慘遭後車輾斃；新北地檢署依傷害致死罪嫌起訴林男，全案經新北地院職業法官與國民法官組成的合議庭審理後，認定林男犯傷害及遺棄致死罪，分別判處3個月徒刑及8年徒刑，可上訴；至於開車輾過孫男的胡姓女子，檢方已予以不起訴處分。

警方調查，前年11月14日晚間7點50分左右，54歲孫男步行路過板橋大觀路三段160巷口，發現同車隊司機林男在車上抽菸，違反公司規定，好意隔窗制止，引發林男不滿。

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未料，林男竟出手徒手攻擊被害人，致被害人受有額部上方、右側顳部頭皮出血等傷害，並倒臥在車道中，後方胡女正好開車經過，煞車不及輾過孫男，警消到場發現孫男頭部重創，送醫搶救仍回天乏術。

檢方當時複訊後認為，林男涉傷害致死罪嫌諭令10萬交保，同時依過失致死罪嫌，諭令駕車的胡女5萬元交保；去年依傷害致死罪嫌起訴林男，胡女則獲不起訴。

合議庭則認定，林男攻擊被害者觸犯傷害罪，且被害人因林男行為倒臥車道無法起身，已屬無自救能力之人，林男在法律上負有保護義務，因一時氣憤，竟放任被害人倒臥車道，未採取任何保護措施，致被害人在倒地1分多鐘後遭路過車輛輾壓身亡，此部分觸犯遺棄致死罪。

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合議庭並認為，林男雖符合自首規定，但考量他案發時先是駕車離開，之後才經返回現場，又有湮滅證據的舉動，難認是真心悔悟，故不予以減輕其刑。

合議庭斥責林男僅因細故而徒手毆打被害人後，見被害人倒臥在道路中，竟棄之不顧，致被害人於1分多鐘後遭車輛輾壓致死，造成的損害巨大而無法彌補，尤使致被害人家屬心理莫大悲痛、難以平復，雖於案發後駕車離開現場，然自警詢至本院審理中均坦承客觀犯罪事實，不過，他並未積極與被害人家屬達成和解、賠償損害或求取原諒，因此判處上述徒刑。

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