「金髮假義消Yuki」救溺水童CPR惹議 中市消防局、醫師力挺：熱心無罪

台中市消防局緊急救護科長劉忠和說，根據緊急醫療救護法第14-2條規定，民眾第一時間熱於助人，有除罪化、不用付法律責任。（記者黃旭磊攝）

2025/03/20 16:02

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市北屯區16日晚間發生3歲男童泡澡溺斃案，男童在場經「金髮假義消Yuki」按壓CPR送醫仍不治，台中市消防局今天找來醫療指導醫師召集人出面力挺「Yuki」。消防局緊急救護科長劉忠和說，男童經CPR曾短暫恢復生命跡象，根據緊急醫療救護法第14-2條規定，雖急救當時穿著黃色EMT「消防分隊」外套，並非真隊員，但第一時間熱於助人，有除罪化、不用付法律責任。

劉忠和強調，這名熱心民眾加入「聽見AED 」群組，得知有OHCA（到院前心肺功能停止）患者趕往救援，男童經CPR曾短暫恢復生命跡象，但到院後急救不治，一般民眾協助搶救患者，多一個人比少一個人好，熱心民眾都可目擊鼓勵即時搶救，早點做比晚點好，不需專業EMT（急救）證照，鼓勵熱心民眾第一時間熱於助人。

請繼續往下閱讀...

劉忠和說，根據緊急醫療救護法第14-2條規定，除罪化拯救生命危難不用負法律責任，相關法規包括救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救，適用民法、刑法緊急避難免責規定。

至於男童父親質疑Yuki男扮女裝，替兒子按壓CPR的過程是否正確，並質疑用兩手按壓過當，對此，消防局醫療指導醫師召集人、亞大醫院急診部主任鍾侑庭說，從急救影片看來，熱心民眾按壓動作熟練，CPR動作沒有遲疑，至於可能按壓位置跑掉需用監視畫面經指引調整姿勢，當時確實有EMT-P高級救護技術員指導。

鍾侑庭強調，3歲男童體型小，按壓位置須在兩乳連線下一指部位，而嬰童體型腹部比胸部大，從急救影片看來「角度可能有點跑掉」，不過，監測畫面認為是彈性符合標準，且用兩手按壓急救幼童並沒有說不可以。

台中市消防局救護員示範CPR按壓位置。（記者黃旭磊攝）

亞大醫院急診部主任鍾侑庭說，從急救影片看來，熱心民眾按壓動作熟練。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法