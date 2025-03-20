承租竹市海埔土地狂收廢棄物 保七警破獲環保犯罪集團

不法業者承租竹市海埔土地狂收廢棄物。（警方提供）

2025/03/20 10:34

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕保安警察第七總隊偵辦新竹市香山區海埔路段農地遭非法棄置廢棄物案，業經新竹地方檢察署偵查終結，檢察官認被告孫姓男子等8人及4間公司，依違反廢棄物清理法罪嫌起訴並沒收犯罪所得共26萬6125元。

新竹市環境保護局於112年3月14日例行巡查時，發現現場圍籬大門遭破壞，場內棄置大量廢棄物，與環境部環境管理署北區環境管理中心及保七總隊第三大隊現場勘查及採樣，認定已涉嫌廢棄物清理法罪嫌重大，保七總隊第三大隊遂報請新竹地方檢察署檢察官葉子誠指揮偵辦。

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孫姓男子為兩家公司負責人，領有固定污染源操作許可證及紡織污泥及漿紙污泥再利用許可與廢棄物清理計畫書，孫嫌先於110年10月公司名義，向地主承租佔地約2179坪的新竹市香山區海埔路段農地使用，再以公司名義對外宣稱為再利用廠，向不特定人士等人承攬廢棄物處理業務，收受大量污泥、桶裝廢液溶劑、廢木材棧板、營建混合物、剩餘土石方、廢棄傢俱、廢石棉瓦、拆解廢棄車輛、生活垃圾等廢棄物棄置該農地，藉此牟利。

經保七總隊第三大隊向上溯源，分析路口及監視器畫面，掌握相關事證後，於112年10月18日分別前往新竹市東區、北區、苗栗縣後龍鎮、新北市深坑區等5處執行搜索，現場查扣相關證物1批，並將孫男等8人及4法人公司移送新竹地檢署偵辦。

保七總隊提醒民眾於出租土地、倉庫或廠房時務必謹慎小心，應慎選承租對象及確認承租用途，同時出租人於出租後應加強巡視，藉以防範不法業者「假承租，真棄置廢棄物」的手法，以免面臨廢棄物清理問題。

不法業者承租竹市海埔土地狂收廢棄物。（警方提供）

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