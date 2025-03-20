小媽媽忙著打電動放任夫打死出生10多天男嬰 裁定國民法官審判

台中地院裁定狠心的莊母，應行國民參與審判，由國民法官參與審理庭審判。（記者張瑞楨攝）

2025/03/20 10:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市莊姓年輕夫妻去年7月生下兒子，莊父卻對僅誕生10多天的男嬰施暴，包括痛打、捏耳朵與搖晃拋接，導致男嬰腦出血、雙眼視網膜出血，兩人去年8月25日深夜跑去鄰居住處打電動，翌日凌晨返家時，幼子已臉色蒼白，喪失生命跡象不治，檢方認為妻子目睹丈夫暴行卻視若無睹，將這對夫妻分別依傷害致死罪與過失致死罪起訴，莊父應由國民法官審理，台中地方法院進一步裁定，狠心的莊母也由國民法官審理庭審判。

台中地檢署去年底起訴指控，在台中市租屋居住的莊姓年輕夫妻（約20歲），去年7月生育兒子，莊父卻因幼子哭鬧不耐煩，去年8月5日晚間至24日晚間，在租屋處內以手指甲掐捏誕生僅10多天幼子的雙耳，導致雙耳有多處開放性傷口之外，甚至抱起幼子大力搖晃，或將幼子置於大腿處，以右手大力揮打巴掌，或以手用力拍打頭部，或把幼子高拋後接住等方式，接續對幼子施加傷害。

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中檢指控，男嬰衍生腦出血、雙眼視網膜出血等傷勢，不料，這對父母於年8月25日深夜9時許，見幼子已睡著，2人竟將兒子獨自留在租屋處內，到鄰居住處打電玩及聊天，翌日（26日）返回租屋處，幼子已經臉色蒼白且無心跳呼吸，趕緊用機車把幼子送醫，醫院急救至9月6日傍晚不治。

台中市政府社會局向警方告發，台中地檢署偵查時，被羈押的莊男坦承犯行，莊妻也承認自己親眼目睹丈夫對幼子施暴卻沒有積極阻止，沒有報警，沒有通報社會局，也沒有將受傷的幼子送醫，針對莊父部分，依家庭暴力之傷害致死罪起訴，由台中地方法院國民法官參與審理庭審理。

不過，針對母親部分，中檢依過失致死罪起訴，這項罪名不是國民法官審理範圍，但台中地方法院認為，莊母的罪名，可能變更或更正為觸犯「兒童及少年福利與權益保障法」的成年人對兒童故意犯罪，以及刑法「成年人故意對未成年人犯傷害致死罪」，這是屬於國民法官審理範圍，裁定莊母應行國民參與審判，由國民法官參與審理庭審判。

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