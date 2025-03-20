去年才傳消費糾紛 南市老牌溫泉旅店詐投資人3600萬

蔡姓男子誆稱合資購買「新紅葉山莊」，騙取彭姓投資人3600多萬元，法院查明蔡男未購買產權，並將部分資金挪用至其他投資案，認定詐欺取財罪，處3年2月徒刑。（記者王捷攝）

2025/03/20 06:45

〔記者王捷／台南報導〕台南溫泉勝地關子嶺一間老牌溫泉旅店「新紅葉溫泉山莊」，去年跟消費者收了訂金卻沒營業，被懷疑是詐欺，但彭姓投資客更慘，蔡姓經營者誆他一起投資，騙走他3600萬，台南地方法院認定詐欺，判處3年2個月。

「新紅葉山莊」歷經多位經營者轉手，去年11月間，有民眾付訂金後前往入住，卻發現旅館早已斷水斷電，無法營業。台南市政府隨後聯合稽查，並要求業者依規定辦理暫停營業，並於網站上公告。

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然而，相較於住宿客的損失，彭姓投資人則付出更高代價。約10多年前，彭男曾至「新紅葉山莊」住宿，期間與蔡男結識。蔡男向彭男誆稱，雙方可共同出資購買旅館的土地與建物，並合夥經營。蔡男進一步表示，該旅館的基地與建物尚待過戶，雙方應先支付資金給地主，以利交易完成。

彭男信以為真，在3個月內分7次匯款，總計3660萬元至蔡男名下帳戶。不料，遲遲未見旅館產權交易完成，蔡男則不斷以地主抬高價格、資金不足等理由拖延。最終，彭男發現自己受騙，於2018年提告。

蔡男到案後矢口否認詐欺，辯稱雙方確有約定投資，但因資金問題未能順利購買旅館，並強調自己曾與地主洽談，但因價格談不攏才未完成交易，部分款項已退還。然而，法院審理發現，「新紅葉山莊」的土地與建物自1998年至2018年間從未變更所有權，且蔡男始終無法提供任何與地主洽談的證據。

此外，法院查明，案發後蔡男未依約將款項用於購買旅館，反將部分資金投入另一投資案「關山嶺溫泉會館」，此舉顯示蔡男自始即無購買新紅葉山莊的意圖，而是以投資為名，誘使彭男投入資金，最終構成詐欺取財罪。

至今，蔡男仍未提出還款方案，法院認定其毫無悔意，依刑法詐欺罪判處有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。

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