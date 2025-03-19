中部賭王陳政谷、前警政監林明佐交保 中檢抗告：沒戴電子腳鐐

中檢認定裁定交保的陳政谷與林明佐，有逃亡之虞，卻無電子腳鐐等監控設備，已經提起抗告，圖為陳政谷18日獲釋畫面。（資料照，記者張瑞楨攝）

2025/03/19 18:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「百億總裁」、「中部博弈賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，被控賄賂前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐，掩護其賭博、洗錢等犯罪，台中地方法院17日諭知陳政谷二億元交保，陳的妹妹不到一天籌足二億元，18日他愉快走出台中看守所，林明佐則裁定1200萬元交保，目前籌錢中，台中地檢署認為兩人都有逃亡疑慮，法院卻沒有命令接受適當的科技設備監控，例如電子腳鐐，已經提起抗告。

陳政谷18日中午獲釋後說，自己對法院有信心，林明佐部分，台中地院18日傍晚裁定1200萬元交保，期限是本月21日下午4時之前，否則延長羈押2個月，並禁止接見、通信等，如果提出保證金而交保，應限制住居，限制出境出海8月，並應遵守不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

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林明佐至昨天晚間都尚未交保，據指出，他的親戚朋友預計21日上午具保，是否籌錢困難，目前無法證實。

台中地檢署則於18與19日提出抗告，理由是兩人違反組織犯罪防制條例、貪污治罪條例等重罪，且嫌疑重大，法院卻沒有命兩人接受適當的科技設備監控，防止2人逃亡，為確保本案後續審判與執行程序能順利進行，落實國家刑罰權的公益，中檢已經依法提起抗告，請求高等法院台中分院審慎認定。

台中地檢署起訴指控，林明佐接受九州集團總裁陳政谷等人賄賂，陳指揮卅二名手下，在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營博弈網站，並從2017年至2023年，以旗下剛谷等公司開發的第三方支付平臺，向賭客收取約438億元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統收取贓款1853萬餘元洗錢，陳政谷並行賄林明佐，檢方認定林明佐有高達4451萬餘元的不法利益。

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