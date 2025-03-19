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    斑馬線驚魂！台中女險被撞嚇趴馬路 警疑轎車未禮讓要查了

    羅女小跑步過馬路險被撞，嚇趴斑馬線上。（民眾提供）

    羅女小跑步過馬路險被撞，嚇趴斑馬線上。（民眾提供）

    2025/03/19 19:12

    〔記者許國楨／台中報導〕台中北屯區17日晚間發生一起驚險交通意外，一名女子在行人綠燈剩10秒時快步通過馬路，卻險遭一輛左轉轎車撞上，當場嚇得跌趴倒在斑馬線上，雖然雙方未碰撞也自行和解，但警方今天說，經檢視影像後，懷疑駕駛有未禮讓行人之嫌，將通知到案說明釐清，如違規將依法開罰。

    這起疑未禮讓行人事件，發生在17日晚間近8時許，地點位於台中市北屯區崇德三段與崇德十二路口，當時路上行人不少，60歲羅姓女子準備過馬路時，發現行人號誌僅剩10秒，便加快腳步通行，卻與一輛左轉轎車驚險交錯，雖然轎車輛並未與羅女發生碰撞，但她因此受到驚嚇，不慎跌倒趴在斑馬線上。

    轄區第五分局獲報趕赴現場，羅女與駕駛均表示不須警方協助，當場自行協商和解，但警方今天表示，經檢視網傳影像後，轎車疑有不禮讓行人違規情事，可能違反《道路交通管理處罰條例》第44條第2項，未禮讓行人優先通行。

    根據相關法規，汽車駕駛行近行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處1200元以上6000元以下罰鍰，警方將通知駕駛到案說明釐清，若確認違規事實將依法製單告發。

    警方提醒民眾，行經行人穿越道時，駕駛應確保行人安全，務必減速並讓行人優先通過，避免發生意外，同時，行人也應注意號誌時間，確保自身安全再通行，以防發生危險。

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