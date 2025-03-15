高雄男酒後騎車闖派出所 還亮刀對警揮舞

蔡男騎機車直衝到派出所大門前。（民眾提供）

2025/03/15 20:51

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區十全派出所今（15日）上午10點多，遭酒醉蔡姓男子（35歲）騎機車企圖衝撞，甚至亮水果刀對員警揮舞，經警方勸導，蔡男才放下刀子，當場被警方施以保護管束，並依違反社維法及酒駕涉公共危險罪送辦。

據了解，十全所員警昨日至三民公園取締及勸導民眾賭博行為，現場發現蔡男等人在打牌，今日請蔡男到派出所釐清是否涉及賭博，未料蔡男竟喝得醉醺醺，直接將機車騎上派出所玻璃大門前，員警見狀出來攔阻，因聞到蔡男身上有酒味，認為有酒駕要對他酒測，蔡男大方配合，不久卻從包包拿出一把水果刀，並一度跑到派出所的馬路上揮舞。

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三民一分局十全所指出，蔡男於今早10點42分許，酒後騎機車至派出所前的騎樓，疑似情緒不穩大聲喧嚷，員警見狀立即上前安撫蔡男情緒，惟蔡男於談話過程中，從隨身包包拿出一把水果刀，員警見狀立即大聲喝斥，並持續安撫蔡男情緒後取下水果刀，隨即施以保護管束。

另由於蔡男身上散發濃厚酒味，遂對蔡男施以酒測，酒測值每公升0.31毫克，超過法定標準值，全案依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。另蔡男無正當理由攜帶具殺傷力器械，一併依違反社會秩序維護法函送高雄地方法院簡易庭裁處。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蔡男對警員亮出水果刀，一度跑到馬路上。（民眾提供）

員警出來攔阻，蔡男否認有衝撞意圖，指在大門前就將車停下。（民眾提供）

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