瓦斯公司年賺上億欠稅514萬拒繳 負責人被管收前一刻兒拿現金救父

王姓瓦斯公司負責人欠稅514萬元未繳，管收前一刻兒子趕緊拿現金救父。（高雄分署提供）

2025/03/12 16:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市某桶裝瓦斯公司年賺上億元，2014年卻積欠514萬營利事業所得稅未繳，王姓負責人隔年出售公司賣了3800多萬元，卻仍拒繳稅款，行政執行署高雄分署祭出鐵腕，昨（11日）原本打算管收王男，但王男的兒子在父親被管收前一刻，拿了514萬元現金到高雄分署救父，讓老爸得以脫身不用被關進牢裡。

高雄分署指出，王姓男子經營瓦斯公司事業有成，公司主要承辦液化石油氣承銷業務，年營業額破億元，2014年被國稅局課徵514萬營利事業所得稅，但王男疑似經營出現變故，隔年把公司以3800萬元賣給他人，拿到錢後，隨即將錢提領到多個帳戶，但自己名下已無半分財產。

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國稅局多次催繳未果，把案件移送到高雄分署後，執行官調查王男名下財產，發現他已身無分文，但懷疑他早已把錢藏匿在他處，於是決定啟動管收程序，昨天傳喚王男到案後將他留置在分署內，王男見自己可能被帶進看守所坐牢，急著打電話向妻兒求救。

經溝通後，兒子拿出514萬元現金到高雄分署救父，一次將欠了10年的所得稅繳清，王男也重新獲得自由身，讓兒子陪他走出高雄分署，化解一場牢獄風波。

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