不爽被罵「沒出息」！ 父子酒後吵架 兒拿獵槍擊傷父腳踝

花蓮縣新城鄉蕭姓父子酒後起爭執，從母姓的張姓男子拿獵槍對著父親腳部開槍遭警方逮捕，所幸送醫後沒有生命危險。（警方提供）

2025/03/12 16:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉蕭姓父子酒後起爭執，從母姓的張姓男子拿獵槍對著父親腳部開槍，右腳踝遭子彈貫穿血流如注，所幸送醫後沒有生命危險，新城警分局把26歲張男逮捕，依刑法殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

初步了解，案發當天從母姓的張男與父親蕭男及親朋好友在家中飲酒，過程中父子兩人爆發口角，49歲的蕭男疑似責備已經有小孩的兒子，「沒出息、沒擔當」，氣得張男立即拿出獵槍朝父親腳部射擊，親友目擊過程，嚇得連忙報警。

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警消獲報到場，發現蕭男右腳踝遭子彈貫穿，鮮血流滿地，緊急把他送醫搶救，所幸並無生命危險。另外，警方也當場逮捕張男，現場起獲長槍一把、火藥、鋼珠等並帶回調查，初步了解張男非法持有獵槍，全案將依殺人未遂、槍炮罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

花蓮縣新城鄉蕭姓父子酒後起爭執，從母姓的張姓男子拿獵槍對著父親腳部開槍遭警方逮捕，所幸送醫後沒有生命危險。（警方提供）

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