炒作TDR大賺4.7億！股市聞人鍾文智判刑30年5月定讞

股市聞人鍾文智。（資料照，記者楊國文攝）

2025/03/12 16:07

〔記者張文川／台北報導〕連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作歐聖、揚子江等5檔台灣存託憑證（TDR），套利4.7億餘元，台北地院依證券交易法高買低賣等罪判刑18年，二審高等法院改判17年6月；最高法院考量其中多數犯行已審理逾8年，依刑事妥速審判法予以減刑，今天撤銷並自為改判7罪各處8月至9年10月徒刑，合計刑期30年5月定讞。

最高法院已通知檢方啟動防逃機制，鍾近期將先行通知發監入獄，再由高院另行裁定訂應執行刑。鍾文智目前以5000萬元交保在外，限制住居與出境出海，定期至警局報到，並施以電子監控。

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最高法院指出，鍾文智操縱歐聖、超級、明輝、特藝等4檔TDR有價證券價格的部分，起訴後繫屬於法院已超過8年，侵害被告接受妥速審判的權益，適用速審法的減刑規定，4罪皆撤銷二審判決，並自為改判各4年、4年6月、3年3月、7年4月。

而鍾文智操縱揚子江TDR、以及2件利用人頭洗錢的部分，審理時間並未超過8年，不適用減刑，3罪駁回鍾的上訴，維持二審判的各9年10月、8月、10月刑期。合計鍾文智7罪的定讞總刑期為30年5月，將由高等法院依檢方的聲請，另訂一應執行刑期。多罪有期徒刑合併執行上限為30年。

判決指出，鍾文智於2010至2011年間，以相對成交、高買低賣等手法操控TDR價格，炒作歐聖TDR獲利9269萬餘元，炒作揚子江TDR賺進1億9864萬餘元；又炒作超級、明輝、特藝等3檔TDR，分別獲利9591萬餘元、67萬餘元、1億3648萬餘元，另犯隱匿犯罪所得的2件洗錢罪。

鍾文智否認犯行，辯稱TDR是本國有價證券，非外國有價證券，不是「財政部76年900號公告」核定的外國有價證券，未觸犯證交法。但歷審都不採信，認定TDR是證交法規定「經主管機關核定之其他有價證券」，判鍾文智有罪，今日定讞，犯罪所得亦宣告沒收。

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