為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台灣隊經典賽贏球同歡！2/22今彩539頭獎罕見開5注 平分2400萬

    今晚（22日）開獎的第114000049期今彩539頭獎開出5注。（台彩提供；本報合成）

    今晚（22日）開獎的第114000049期今彩539頭獎開出5注。（台彩提供；本報合成）

    2025/02/22 22:21

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽資格賽，台灣隊剛以9比1擊敗南非隊。今晚（22日）開獎的第114000049期今彩539頭獎開出5注，由新北市鶯歌區國華路35號1樓「連發億彩券行」（共3注）、新北市板橋區龍興街37號「億來國際企業社」、台中市豐原區向陽路153號「大立旺彩券行」開出。

    第114000049期今彩539中獎號碼為「04、07、11、19、22」。頭獎5注中獎，可得480萬元；貳獎共349注中獎，每注可得2萬元；參獎共9745注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬4093中獎，每注可得50元。

    第114000049期39樂合彩中獎號碼為「04、07、11、19、22」。四合20注中獎，每注可得21萬2500元；三合共390注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3541注中獎，每注可得1125元。

    第114000049期3星彩中獎號碼為「976」。壹獎共46注中獎，每注可得5000元。

    第114000049期4星彩中獎號碼為「0709」。壹獎共34注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播