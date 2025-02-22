台灣隊經典賽贏球同歡！2/22今彩539頭獎罕見開5注 平分2400萬

今晚（22日）開獎的第114000049期今彩539頭獎開出5注。（台彩提供；本報合成）

2025/02/22 22:21

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽資格賽，台灣隊剛以9比1擊敗南非隊。今晚（22日）開獎的第114000049期今彩539頭獎開出5注，由新北市鶯歌區國華路35號1樓「連發億彩券行」（共3注）、新北市板橋區龍興街37號「億來國際企業社」、台中市豐原區向陽路153號「大立旺彩券行」開出。

第114000049期今彩539中獎號碼為「04、07、11、19、22」。頭獎5注中獎，可得480萬元；貳獎共349注中獎，每注可得2萬元；參獎共9745注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬4093中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000049期39樂合彩中獎號碼為「04、07、11、19、22」。四合20注中獎，每注可得21萬2500元；三合共390注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3541注中獎，每注可得1125元。

第114000049期3星彩中獎號碼為「976」。壹獎共46注中獎，每注可得5000元。

第114000049期4星彩中獎號碼為「0709」。壹獎共34注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法