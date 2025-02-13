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    台中新光三越氣爆後沒逃！「1場景」引爆眾人淚：是英雄

    網友分享，在新光三越氣爆現場，有2名陌生男女正對傷患搶救。（擷取自threads）

    網友分享，在新光三越氣爆現場，有2名陌生男女正對傷患搶救。（擷取自threads）

    2025/02/13 19:51

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中新光三越今（13日）氣爆釀4死26傷，一名網友在社群平台分享，只見馬路上一片狼藉，民眾目擊有1女1男正在路中央試圖呼叫傷者，該男子也正對OHCA的傷者實施CPR，讓原PO感動說，「伸出援手為他人做CPR，真的是充滿勇氣的行為，Respect！」影片曝光，引起網友熱議。

    網友在Threads分享，一名男子在一片狼藉的路中央，對著OHCA的傷者實施CPR，「這種重大事故造成的外傷OHCA，往往都伴隨嚴重的傷情，有時傷勢外觀也不是……太好看」，讓原PO大讚，「這位路人能夠克服恐懼，伸出援手為他人做CPR，真的是充滿勇氣的行為。Respect！」

    貼文曝光，引起網友熱議，「親眼看到有人從12樓被炸飛到1樓……我姊姊那個時候還在12樓美食街，爆炸後到現在無消無息也聯繫不上」、「看到這個畫面我覺得很感動，是我們的善良與熱血支撐了整個社會」、「這兩位年輕人是現役急診護理師，真的偉大」、「出手去救的人都是英雄」。

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