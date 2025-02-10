屏東3個分局換警長 全縣多達4人沒動原因曝光

屏東縣政府警察局。（翻攝自google map）

2025/02/10 23:37

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣警局今天舉行3個分局的分局長佈達典禮，異動未達全縣分局數一半，不過，未異動分局大多有機構「原地升級」的原因，成為警界罕見現象。

因應大東港地區及恆春半島多年來觀光發展，警政署去年底將恆春警分局升級為勤務「較重分局」，東港警分局則升級為「繁重分局」，在恆春分局從「勤務單純」升級為「較重分局」後，縣內目前僅枋寮分局為「勤務單純」分局，由於分局勤務的分級與分局長異動、升遷有關，這次在2個分局升級下的異動，不論動還是不動，皆格外受矚。

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據悉，內政部警政署考量東港、琉球及恆春、墾丁國家公園為觀光熱點，近年觀光有關的勤務是明顯變得更為吃重，其中東港分局近年的活動數量在2019年後台灣燈會後則是變得更為頻繁，因此勤務從「較重」變更為「繁重」。但當初升級時，兩分局的分局長才上任4個月左右，是否會再調動至同級分局任滿任期，或是直接「原地升級」，皆引來外界好奇。

今天未調動的分局由北往南有里港、內埔、東港及恆春等4分局，其中內埔分局長郭譯隆2023年11月到任，里港分局長温基興去年2月到任，東港分局長高志正及恆春分局長郭懷澤去年8月異動至現職。

資深警官說，以非六都分局長異動而言，與其所在分局等級有關，雖然每任任期不見得相同，但大部分都是1任「單純分局」、1任「較重分局」及1任「繁重分局」，每任至少要1年以上，但有少數分局長受長官賞識，約3年後就可視缺額陞任縣市警局督察長或主任秘書。

該警官指出，以往異動大多會依照這個往例，不過，今年碰上縣內有2個分局「原地升級」，再調動到同級分局是明顯不符慣例，加上兩分局處理過年觀光勤務、東港分局還有去年接連3鄉鎮的民俗盛事「迎王」皆相當平順，在參酌穩定性下，可說是未加以調動的理由。至於內埔分局長郭譯隆，則是2023年11月從枋寮分局長臨危受命接任內埔分局長，3人皆提早進到較重或繁重分局，為符慣例而未加以調動。

不過，有東港的基層員警表示，東港分局雖然升級，但因人口數無法增加警力編制，像兩名副分局長的職缺已配置多年，在人力上沒有變動，反而不如恆春分局有增加編制實質效果，而且東港分局又有離島，強調實質增加人力才有意義。

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