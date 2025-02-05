醋夫懷疑妻子外遇大鬧社區 又持滅火器敲壞鄰居大門噴灑

蔡男因不滿妻子離家出走懷疑躲在鄰居家，竟持滅火器噴灑大鬧，還破壞鄰居家大門。（記者陸運鋒翻攝）

2025/02/05 13:06

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市蔡姓男子今天凌晨不滿妻子離家出走，酒後在住家社區大吵大鬧，甚至懷疑妻子與鄰居有染，竟持滅火器敲壞鄰居大門並噴灑，警消獲報趕抵，先將鄰居門鎖破壞協助其一家人脫困，並將蔡男依現行犯逮捕，詢後移送偵辦。

新店警分局表示，在工地上班的38歲蔡男昨夜與38歲張姓妻子，因感情問題發生爭執後，張女在受不了丈夫脾氣下離家出走，而蔡男則懷疑妻子與鍾姓鄰居有不正當關係，認為妻子躲在鍾男住處，便持滅火器敲打鍾男住家大門並噴灑乾粉，導致鍾男家門鎖毀損無法進出，鍾一家人被嚇得連忙報案。

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據查，警方今晨0時許獲報趕抵現場後，先由消防人員將鍾男門鎖破壞進入，協助一家人脫困，但並未發現蔡男的妻子，同時在樓梯口發現一把菜刀，隨後將蔡男逮補，他的酒測值高達0.33毫克，隨後將蔡、鍾2人帶回釐清。

鍾男無奈向警方說，平時外出遇到蔡的妻子會點頭打招呼，但根本沒有對方的社群軟體及電話，不可能有婚外情，而自己與鬧事的蔡男前天還一起在社區樓下飲酒，當時蔡男懷疑妻子在外有男人，怎料他今天喝醉就胡亂栽贓。

由於鍾男提出誹謗、恐嚇、毀損等告訴，警詢後將蔡男移送台北地檢署偵辦，並進行家暴通報。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

蔡男酒後在住家社區大吵大鬧，甚至懷疑妻子與鄰居有染，竟持滅火器敲壞鄰居大門並噴灑，警方將蔡男依現行犯逮捕 。（記者陸運鋒翻攝）

警方在樓梯口發現一把菜刀，但蔡男否認是他的。（記者陸運鋒翻攝）

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